Dầu tụt sâu xuống dưới 76USD

Đầu giờ chiều nay (4/12), dầu thô giao tháng 1 giảm 59 xu xuống 75,87 USD/thùng trong giao dịch điện tử trên sàn New York. Dầu kỳ hạn này đã tăng 14 xu trong phiên giao dịch hôm qua lên 76,46 USD/thùng.



Dự kiến, chiều hôm nay, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố chính thức tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 cùng số việc làm bị mất trong tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ trong tháng 10 ở mức 10,2%, cao nhất trong suốt 26 năm qua.



Hôm 2/12, ADP Emloyer Service thông báo các công ty cắt giảm số lượng việc làm nhiều hơn dự kiến. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có thể tiếp tục tăng.



Hơn 2 tháng qua, dầu thô luôn giao dịch trên ngưỡng 70 USD/thùng, do giới đầu tư vẫn đang chờ đợi nhiều tín hiệu lạc quan hơn về khả năng phục hồi kinh tế Mỹ. Những tháng gần đây, nhu cầu dầu và các chế phẩm từ dầu như xăng… vẫn ở mức thấp.



Trên sàn New York hôm nay,dầu sưởi giao tháng 1 tăng 0,75 xu lên 2,04 USD/gallon. Xăng giao tháng 1 tăng 0,37 xu lên 1,99 USD/gallon. Tại London, dầu thô Brent giao tháng 1 giảm 52 xu xuống 77,84 USD/thùng.





Theo Việt Hà (VNN/AP)