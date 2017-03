Điểm mặt những ngân hàng an toàn nhất thế giới năm 2010

Sự đổ vỡ của nhiều hệ thống ngân hàng trên thế giới đã đặt ra câu hỏi: Những ngân hàng nào thực sự an toàn nhất thế giới?



Ngân hàng an toàn nhất tại Nhật: Shizuoka Bank

Vị trí trên thế giới: 50

Tổng quan về hệ thống ngân hàng của Nhật:

Quy mô: 9.540 tỷ USD

Lãi suất cơ bản: 0,1%

Tổng số ngân hàng: 145





Shizuoka Bank



Ngân hàng an toàn nhất tại Kwait: Nat’l Bank of Kuwait

National Bank of Kuwait



Ngân hàng an toàn nhất tại Italy: Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo



Ngân hàng an toàn nhất tại Phần Lan: Pohjola Bank

Pohjola Bank



Ngân hàng an toàn nhất tại Mỹ: BNY Mellon

BNY Mellon



Theo Mạnh Hà (VNN/ CNBC)



Theo Global Finance, Shizuoka Bank xếp vị trí thứ 50 về độ an toàn trên thế giới và là ngân hàng an toàn nhất Nhật Bản. Ngân hàng này có tổng tài sản là 108,11 tỷ USD và là ngân hàng lớn thứ 3 tại nước này.Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của ngân hàng này lên tới 14,12%, cao hơn nhiều so với chuẩn cũ của thế giới là 8%.Vị trí trên thế giới: 38Tổng quan về hệ thống ngân hàng của Kuwait:Quy mô: 142,41 tỷ USDLãi suất cơ bản: 1,5%Tổng số ngân hàng: 21Theo ngân hàng trung ương Kuwait, The National Bank of Kuwait hiện đang vận hành 75 chi nhánh trong nước, 14 văn phòng ở nước ngoài. Ngân hàng này được S&P xếp hạng A+, được Fitch xếp AA- và Moody’s xếp Aa2.The National Bank of Kuwait có tổng tài sản chiếm hơn 1/3 của hệ thống tài chính nước này.Vị trí trên thế giới: 35Tổng quan về hệ thống ngân hàng của Italy:Quy mô: 5.014 tỷ USDLãi suất cơ bản: 1%Tổng số ngân hàng: 785Intesa Sanpaolo là ngân hàng Ý duy nhất lọt vào danh sách 50 ngân hàng an toàn nhất thế giới trong năm 2010. Nó phục vụ 11,3 triệu khách hàng với 5.900 chi nhánh. Ngân hàng này có vị trí mạnh ở thị trường Ý, cũng như trong khi vực phía đông châu Âu cũng như vùng Địa Trung Hải.Vị trí trên thế giới: 33Tổng quan về hệ thống ngân hàng của Phần Lan:Quy mô: 366 tỷ USDLãi suất cơ bản: 1%Tổng số ngân hàng: 360Pohjola Bank là ngân hàng có độ an toàn đứng thứ 33 trên thế giới và có tổng mức vốn hoá thị trường tính tới tháng 8/2010 là 2,7 tỷ USD. Ngân hàng có 582 chi nhánh.Vị trí trên thế giới: 30Tổng quan về hệ thống ngân hàng của Mỹ:Quy mô: 11.280 tỷ USDLãi suất cơ bản: 0-0,25%Tổng số ngân hàng: 1.744Theo bảng xếp hạng của Global Finance, hệ thống ngân hàng đồ sộ của Mỹ chỉ có 4 cái tên lọt vào tốp 50 này, trong đó có BNY.BNY Mellon xếp vị trí thứ 30 trên thế giới, sau đó là JPMorgan Chase (vị trí 40), Wells Fargo (43) và U.S. Bancorp (48).BNY Mellon là ngân hàng lớn thứ 9 tại Mỹ với tổng tài sản tính tới quý 2 là 235,69 tỷ USD.