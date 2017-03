Diễn biến mới nhất trên thị trường tiền tệ châu Á

Các chuyên gia kinh tế dự báo ECB sẽ hạ lãi suất cơ bản - hiện ở mức thấp kỷ lục 1%, để hỗ trợ tăng trưởng.



Đồng tiền chung châu Âu được giao dịch với giá 1,2593 USD/euro và 100,44 yen/euro, so với mức 1,2607 USD/euro và 100,64 yen/euro phiên 3/7 tại New York. Trong khi đó, đồng USD cũng yếu đi so với đồng yen, và đứng ở mức 79,75 yen/USD.



Ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm đến đồng yen để tránh "bão" nợ công tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) và đối phó với sức phục hồi bấp bênh của kinh tế Mỹ.



Theo các nhà giao dịch, thị trường tiền tệ cũng khá trầm ở thời điểm trước thềm phiên họp quan trọng của ECB và Mỹ kỷ niệm Ngày Độc lập.



Trả lời phỏng vấn Dow Jones Newswires, ông Daniel Brdanovic, Giám đốc điều hành chi nhánh HSBC tại New Zealand nhận định thị trường dự đoán ECB sẽ hạ lãi suất và cũng muốn chờ xem liệu ECB có ra tay hỗ trợ như lời các nhà lãnh đạo châu Âu tuyên bố trong tuần trước hay không



Sau phiên họp thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, thị trường đã bị "sốc" trước một loạt biện pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nợ ở Eurozone, và kết quả là đồng euro tuần trước đã phục hồi mạnh.



Cũng trong phiên giao dịch ngày 4/7 tại Tokyo, đồng USD xuống giá so với nhiều đồng tiền của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có SGD (Singapore), won (Hàn Quốc), baht (Thái Lan), rupee (Ấn Độ), TWD (Đài Loan) và rupiah (Indonesia).





Theo Hương Giang (TTXVN)