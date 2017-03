Độ 'điên' của Black Friday ngày càng tăng

Trong ngày mua sắm truyền thống Black Friday cuối tuần vừa rồi, người ta chứng kiến những cảnh lạ lùng chưa từng thấy như có khách cầm cả bình xịt hơi cay đi mua sắm hay cướp bóc hoành hành khắp nơi. Thậm chí ở một vài nơi, máu đã đổ ngay giữa các quầy hàng khi những người khát "khuyến mãi" tranh cướp hàng hóa. Chưa khi nào ngày Black Friday tại Mỹ lại được chú ý không phải vì cái háo hức của mùa mua sắm cuối năm, mà vì không khí bạo lực như năm nay.







Cảnh sát thu thập chứng cứ sau vụ nổ súng trong ngày mua sắm Black Friday hôm thứ 6 vừa rồi tại San Leandro, California. Ảnh: spokesman.com

Theo Thanh Bình (Theo Wall Street Journal)



Những bằng chứng về cái "điên" của ngày Black Friday đã diễn ra khắp nơi từ Los Angeles đến New York. Tại siêu thị Walmart ở Los Angeles, cảnh sát bắt giữ một phụ nữ dùng bình xịt hơi cay tấn công khoảng 20 khách hàng khác khi cố giành mua một bộ sản phẩm chơi game Xbox. Còn ở Kinston, bang North Carolina, một bảo vệ cũng dùng bình xịt hơi cay nhằm ngăn cản đám đông hung hãn tràn lên tranh mua hàng điện tử trước khi giờ mua sắm bắt đầu.Thậm chí tiếng súng đã nổ tại một cửa hàng ở San Leandro, California và có người bị đâm ở Sacramento, New York, đều diễn ra trong những trận tranh mua kinh hoàng. "Năm nay, người ta nên mặc áo chống đạn và nhìn trước ngó sau khi đi mua sắm", Betty Thomas, 52 tuổi. một khách hàng đi mua sắm tại trung tâm thương mại Crabtree Valley Mall ở Raleigh, bang North Carolina nhận xét.Tên gọi Black Friday, tức Ngày thứ sáu Đen, được đặt ra với ý nghĩa rằng đây là ngày những nhà bán lẻ giảm giá khuyến mãi để hút khách và thu lợi nhuận. "Hiện nay, ngày này đã trở nên biến tướng khi các hãng bán lẻ đấu tranh với khách hàng để tồn tại trong thời buổi kinh tế khó khăn", Jacob Jacoby, một chuyên gia về hành vi khách hàng tại Đại học New York nói.Các chuyên gia nhận xét rằng chính những nhà bán lẻ, với tham vọng đẩy mạnh doanh thu, cùng với những phương thức marketing đầy kích động, đã khiến ngày lễ mua sắm truyền thống sau Lễ Tạ ơn ngày càng trở nên "điên rồ".Năm nay, để tăng lượng bán ra, nhiều siêu thị đã đẩy sớm giờ mở cửa khai mạc ngày Black Friday từ 4h sáng thứ 6 lên nửa đêm ngày thứ 5. Trong cái lạnh cắt da của đêm mùa đông, những khách hàng vốn đang nóng lòng chờ đến giờ mở cửa lại càng trở nên hung hăng hơn khi phải thức đêm đi mua hàng. Ngoài ra, việc đi mua hàng lúc đêm khuya cũng khiến họ dễ trở thành nạn nhân của bọn cướp bóc.Có người vừa đẩy xe hàng ra đến bãi xe đã bị trấn lột trắng trợn. Ở San Leandro, bọn cướp bắn một khách hàng khi ông này đang ra bãi xe và cướp toàn bộ số hàng ông vừa mua được.Không khí bạo lực dâng cao lên mức báo động, khiến những nhà phân tích phải đặt ra câu hỏi những mặt hàng giảm giá khuyến mãi trên liệu có đáng giá đến thế. Một số người cho rằng cần có ngay những giải pháp để đưa ngày Black Friday năm sau trở về với đúng không khí háo hức và an toàn như vốn có.Trên tờ New York Times, chuyên gia kinh tế Robert Frank đã đề xuất việc đánh thuế cao hơn đối với những mặt hàng mua từ 6 giờ tối của ngày lễ Tạ ơn đến 6h sáng ngày Black Friday nhằm giảm bớt lượng khách đi mua hàng trong đêm.Một số nhà bán lẻ nhỏ thì triển khai chương trình khuyến khích khách mua sắm vào ngày thứ 7 sau Black Friday. Cả Tổng thống Barack Obama cũng tham gia cuộc vận động bằng cách đi mua sách vào thứ 7 vừa rồi tại một quầy sách nhỏ gần Nhà Trắng.