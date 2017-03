Doanh nghiệp có vốn trên 15 tỷ đồng mới được tự in hóa đơn

"Siết" quy định về tự in hóa đơn (ảnh minh họa).



Theo An Hạ (DT)



Trả lời câu hỏi của báo chí về việc doanh nghiệp lợi dụng việc thực hiện Nghị định 51 (doanh nghiệp được tự in hóa đơn) để trốn thuế, chiếm đoạt thuế, tại cuộc họp báo chiều 10/10, ông Cao Anh Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết: Tình trạng doanh nghiệp lợi dụng việc cho phép tự in hóa đơn để trốn thuế, chiếm đoạt thuế xuất phát từ quy định thông thoáng cho phép thành lập doanh nghiệp mới để tự in hóa đơn.“Thực tế hiện tượng này cũng đã xảy ra trước khi Nghị định 51 có hiệu lực, nhưng thời gian vừa qua lại trở thành vấn đề nổi cộm. Qua rà soát, cơ quan thuế thấy thời gian qua có doanh nghiệp sau khi thành lập và tự in hóa đơn ngay tháng đầu tiên đã bỏ trốn”, ông Tuấn nói.Do đó, Bộ Tài chính đã báo cáo với Chính phủ về tình trạng này. Chính phủ đồng ý sửa đổi nhanh Nghị định 51 theo hướng phân loại doanh nghiệp có vốn trên 15 tỷ đồng cho phép tự in. Còn những doanh nghiệp thương mại, thường xuyên thay đổi địa chỉ thì trong 1 năm đầu cơ quan thuế địa phương sẽ in hóa đơn bán cho doanh nghiệp. Sau 1 năm, Tổng cục Thuế sẽ có đánh giá lại số doanh nghiệp này, nếu đảm bảo các yêu cầu sẽ cho phép tự in để bảo đảm doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế và hoàn thuế.Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đưa ra những điều kiện với những ràng buộc cụ thể với doanh nghiệp cam kết tự in hóa đơn, nhằm đảm bảo hóa đơn in không bị khai khống.Ông Tuấn cho biết thêm, hiện tại, Nghị định 51 sửa đổi đang được cơ quan thuế trình xin ý kiến Chính phủ. Nếu được thông qua, Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014 tới.