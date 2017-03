Doanh số trong ngày "Thứ Sáu đen" tăng kỷ lục

Khách hàng chọn mua đồ diện tử giảm giá trong ngày "Thứ Sáu đen." (Nguồn: AFP/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)



ShopperTrak- hãng nghiên cứu thị trường có trụ sở tại thành phố Chicago (Mỹ)- đã thu thập dữ liệu của khoảng 25.000 cửa hàng và trung tâm mua sắm trên toàn nước Mỹ trong ngày "Thứ Sáu đen" (năm nay rơi vào ngày 25/11).Kết quả cho thấy doanh thu của các cửa hàng tại Mỹ trong "ngày vàng mua sắm" này đạt 11,4 tỷ USD - mức cao kỷ lục từ trước đến nay, trong khi lượng khách có mặt tại các cửa hàng cũng tăng mạnh (5,1%) so với "Thứ Sáu đen" năm 2010.Doanh số bán hàng qua mạng Internet cũng tăng đột biến với 24,3% so với dịp này năm ngoái.Những con số trên là bất ngờ lớn do các nhà phân tích trước đó đều cho rằng tình trạng ảm đạm của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng tới sức mua của người tiêu dùng.Theo dự báo của ShopperTrak, tổng doanh số bán lẻ của Mỹ trong mùa mua sắm dịp Giáng sinh sẽ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái./.