Đòi bồi thường triệu đô vì sẩy thai do tàu chìm

Đội cứu hộ bơm nhiên liệu ra khỏi tàu Costa Concordia bằng các đường ống dẫn. Ảnh: EPA

Người phụ nữ có tên Cristina M, 30 tuổi, đến từ Milan, đang mang thai 5 tháng khi du lịch Địa Trung Hải bằng con tàu sang trọng Costa Concordia hôm 13/1. Không may, cô và chồng đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi con tàu khi nó đâm phải đá ở bờ biển đảo Giglio, thành phố Tuscany và lật nghiêng. 17 người trong số 4.200 hành khách và thuyền viên trên tàu đã tử nạn, 15 người vẫn mất tích và bị cho là đã chết. Du thuyền gặp nạn chỉ hai giờ sau khi rời cảng Civitavecchia gần Rome.Theo Telegraph, Cristina M và chồng đều sống sót trong thảm họa, nhưng không may cô lại bị sẩy thai một tuần sau đó. Cô cáo buộc rằng việc bị mất đứa con là do quá căng thẳng và sợ hãi khi tàu bị đắm. Cristina cùng chồng, một kế toán, tham gia vào cuộc vận động chống lại công ty Costa Cruises, chủ quản tàu Costa Concordia và có trụ sở tại tại Genoa. Họ yêu cầu được bồi thường hơn một triệu USD vì những tổn hại "vật chất, thể chất và tinh thần" phải chịu đựng.Công ty Costa Cruises đã trả cho mỗi hành khách hơn 14.500 USD tiền bồi thường để tránh kiện tụng. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân đã từ chối số tiền này, trong đó có nhóm 6 du khách nộp đơn kiện ở Mỹ đòi 460 triệu USD. Một số khách du lịch Pháp cũng đâm đơn khiếu nại lên các tòa án nước này, trong khi ở Đức, một nhóm 19 người tố cáo thuyền trưởng Francesco Schettino phạm tội hình sự.Ông Schettino bị cáo buộc đã lái tàu quá gần bờ Giglio để "vẫy chào" một đồng nghiệp cũ trên đảo và bỏ rơi con tàu khi hàng trăm du khách và thủy thủ đang kẹt trong thảm họa. Ông hiện bị quản thúc tại gia, nhưng các công tố viên trong tuần này sẽ yêu cầu đưa ông trở lại nhà giam để tránh trường hợp ông chạy trốn.