Đối mặt với điều tra, lợi nhuận Wal-Mart vẫn tăng

Trong 3 tháng đầu tài khóa, thu nhập ròng của tập đoàn bán lẻ Wal-Mart (Mỹ) đã tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 3,74 tỷ USD còn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của nhà bán lẻ lớn nhất thế giới này xấp xỉ 1,10 USD, tăng 13,4%, cao hơn mức dự báo 1,04 USD của các nhà phân tích.



Doanh thu ròng tăng 8,6%, lên gần 112,3 tỷ USD, so với mức dự đoán 110,54 tỷ USD, trong đó chi nhánh bán lẻ ở Mỹ Wal-Mart US đóng góp 66,3 tỷ USD (tăng 5,9%) còn Wal-Mart International góp 32 tỷ USD, tăng 15%.



Doanh thu của các cửa hàng thành viên Sam's Club thuộc Wal - Mart đạt 13,9 tỷ USD.



Đó là kết quả đáng ghi nhận khi tập đoàn bán lẻ này đang bị một số các cơ quan chính phủ ở Mexico, Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Chứng khoán và ngoại hối Mỹ tiến hành điều tra những cáo buộc cho rằng chi nhánh của Wal-Mart ở Mexico (Walmex) đã hối lộ 24 triệu USD để giúp họ mở rộng nhanh chóng trên thị trường này trong những năm 2000.



Wal-Mart cho biết doanh thu ở Mexico, nơi có số lượng các cửa hàng lớn nhất ngoài nước Mỹ, ở Brazil và Anh tăng mạnh nhất so với các nơi khác trên thế giới. Trong khi đó, doanh thu tại các cửa hàng thuộc Wal-Mart US mở cửa ít nhất một năm tăng 2,6%, cao hơn so với mức báo 2% và có thể sẽ tăng từ 1-3% trong quý II.



Theo các nhà phân tích, kết quả kinh doanh trong quý I cho thấy Wal-Mart US đang phục hồi và những nỗ lực cắt giảm chi phí và thiết lập cơ chế giá rẻ mỗi ngày ở các thị trường như Trung Quốc đang tiến triển.



Tuy nhiên, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Mike Duke, trong môi trường bán lẻ cạnh tranh gay gắt, Wal-Mart US sẽ tăng giá các chủng loại mặt hàng.



Về kết quả kinh doanh quý II, Wal-Mart dự kiến sẽ đạt lợi nhuận từ 1,13-1,18 USD/cổ phiếu so với mức dự kiến 1,16 USD của giới phân tích.





Theo Hải Yến (TTXVN)