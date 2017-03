Đối tác Australia cung cấp than dài hạn cho PVN

Theo PVN, Công ty Ensham Coal Sales là công ty khai thác than đang sở hữu 3 giấy phép khai thác có thời hạn 35 năm trên diện tích 900 km2 ở vùng Queensland, Australia với tổng trữ lượng khoảng 1 tỷ tấn than.



Trên cơ sở Hợp đồng khung này, hai bên sẽ nhanh chóng triển khai các hợp đồng mua bán than cụ thể trong thời gian tới.



Trong năm 2011, theo kế hoạch được PVN giao, PV Coal cũng sẽ phải ký thêm một hợp đồng khung về cung cấp than dài hạn hoặc đầu tư mua ít nhất 1 mỏ than ở nước ngoài với tỷ lệ sở hữu tối thiểu 30%/mỏ.



PVN hiện là chủ đầu tư của 5 dự án nhiệt điện than có tổng công suất lên tới 6.000 MW trong Tổng sơ đồ điện VI. Cùng với khó khăn lớn là phải thu xếp khoản đầu tư khổng lồ để xây dựng các nhà máy nhiệt điện, PVN đang phải tính toán để có đủ 18 triệu tấn than/năm (cả than nội địa và nhập khẩu) cung cấp cho 5 dự án này khi đi vào hoạt động.



Trong khi đó, với chính sách giá điện vẫn còn được bao cấp một phần như hiện nay, việc mua than nhập khẩu có giá thành cao hơn nhiều so với giá than nội địa sẽ là “nút thắt” khó cởi cho các chủ đầu tư như PVN khi đàm phán giá điện với công ty mua bán điện./.





Theo Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)