Đóng cửa hai ngân hàng Mỹ đầu tiên trong 2011

Thông báo ngày 7/1/2011 của Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) cho biết ngân hàng First Commercial Bank of Florida có tổng tài sản trị giá 598,5 triệu USD và lượng tiền gửi của khách hàng là 529,6 triệu USD.

Legacy Bank. Nguồn: Internet

Ngân hàng First Southern Bank, cũng có trụ sở tại bang Florida, sẽ tiếp quản toàn bộ tài sản và lượng tiền gửi của khách hàng của First Commercial Bank of Florida.

Trong khi đó, Ngân hàng Enterprise Bank & Trust ở bang Arizona sẽ tiếp quản tài sản trị giá 150,6 triệu USD và lượng tiền gửi 125,9 triệu USD của ngân hàng Legacy Bank.

Việc hai ngân hàng trên bị đóng cửa tiêu tốn của Quỹ Bảo hiểm tiền gửi khoảng 106 triệu USD.

Trong năm 2010, tổng cộng 157 ngân hàng ở Mỹ phải đóng cửa, nhiều nhất kể từ năm 1993 tới nay. Tổng giá trị tài sản của 157 ngân hàng nói trên lên tới khoảng 92 tỷ USD, làm quỹ bảo hiểm tiền gửi của FDIC giảm gần 26 tỷ USD.

Theo TTXVN/Vietnam+