Đồng euro "bừng tỉnh," giá vàng bật tăng tại châu Á

Tại thị trường Tokyo phiên 29/6, đồng euro lên giá sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu đạt được thỏa thuận về hiệp ước tăng trưởng trị giá 150 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), và dọn đường để có thể mạnh tay hơn trong việc sử dụng quỹ cứu trợ.



Cụ thể, đến chiều ngày 29/6, đồng tiền chung châu Âu được giao dịch với giá 1,2596 USD/euro và 100,19 yen/euro, so với mức 1,2449 USD/euro và 98,6 yen/euro trong phiên sáng.



Trong khi đó, tỷ giá USD/yen đứng ở mức 79,49 yen/USD, so với 79,45 yen/USD ở New York phiên 28/6.



Các nhà giao dịch bị bất ngờ bởi những thông tin cụ thể phát đi từ cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Brussels.



Trước đó, nhìn chung thị trường cho rằng phiên họp này không đưa ra được nhiều biện pháp mạnh để kiềm chế căn bệnh nợ công của Eurozone.



Trả lời phỏng vấn Dow Jones Newswires, Masafumi Yamamoto, chiến lược gia phụ trách mảng giao dịch ngoại hối tại Barclays Capital nhận định, chính vì thị trường ít kỳ vọng về phiên họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) lần này, nên những thông tin trên gây kinh ngạc.



Đồng euro đã "bật dậy" sau khi Chủ tịch EU Herman Van Rompuy tuyên bố Eurozone sẽ sử dụng quỹ cứu trợ linh hoạt hơn để bình ổn thị trường và đem lại sự ổn định cho trái phiếu chính phủ của các nước thành viên.



Quyết định nhằm "trấn an" khu vực tài chính này cũng mở đường cho quỹ cứu trợ khủng hoảng trị giá 500 tỷ euro (630 tỷ USD) của Eurozone có thể tái cấp vốn trực tiếp cho các ngân hàng ốm yếu mà không cần thông qua ngân sách quốc gia tại mỗi nước.



Ngoài thỏa thuận trên, các nhà lãnh đạo của tất cả 27 nước thành viên EU đã nhất trí một kế hoạch tổng thể dài hạn nhằm siết chặt quản lý ngân sách và tăng cường đoàn kết chính trị.



Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ được thực hiện sau khi Eurozone thành lập Cơ quan giám sát ngân hàng chung dự kiến vào cuối năm nay.



Cũng trong phiên giao dịch ngày 29/6 tại thị trường Tokyo, đồng USD xuống giá so với nhiều đồng tiền của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có SGD (Singapore), TWD (Đài Loan), won (Hàn Quốc), peso (Philippines), rupiah (Indonesia), baht (Thái Lan) và rupee của Ấn Độ.



"Ăn theo" đồng euro, vàng cũng đã lên giá trên thị trường châu Á. Tại thị trường Singapore chiều ngày 29/6, giá vàng tăng hơn 1% theo đà đi lên của đồng euro, sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí giúp hạ chi phí đi vay của Italy và Tây Ban Nha, làm dịu đi các mối lo về cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).



Tuy nhiên, vàng vẫn đang hướng tới một quý tồi tệ nhất kể từ năm 2004, khi bức tranh u ám của kinh tế thế giới đã đẩy nhà đầu tư về phía đồng tiền xanh.



Vào lúc 14 giờ - giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 1.568,46 USD/ounce. Trong phiên này, đã có thời điểm giá vàng bật lên 1.571,89 USD/ounce.



Giá vàng tăng trong bối cảnh đồng USD yếu đi so với euro, sau khi các nhà lãnh đạo Eurozone nhất trí sử dụng quỹ cứu trợ để bình ổn thị trường trái phiếu mà không "ép" các nước phải bổ sung các biện pháp khắc khổ hay tiến hành cải cách kinh tế.



Động thái này của giới lãnh đạo châu Âu đã giúp trấn an các thị trường (từ hàng hóa tới chứng khoán). Trước đó, nhìn chung giới đầu tư không kỳ vọng phiên họp thượng đỉnh EU lần này sẽ đưa ra được các giải pháp cụ thể để dẹp yên cơn bão nợ ở khu vực.



Mặc dù đi lên trong phiên 29/6, nhưng tính chung cả quý 2 này, giá vàng vẫn giảm khoảng 6% - mức giảm mạnh nhất từ năm 2004.



Lynette Tan, chuyên gia phân tích tại Phillip Futures, vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng của giá vàng trong thời gian dài hạn và dự đoán kim loại quý này có thể bật lại mức cao 1.920 USD/ounce đã lập hồi năm 2011.



Theo chuyên gia này, "sức khỏe" kinh tế toàn cầu không được tốt, và nhu cầu về một kênh đầu tư an toàn sẽ là nhân tố hậu thuẫn cho giá vàng.



Ronald Leung, Giám đốc Lee Cheong Gold Dealers (có trụ sở tại Hong Kong), cho hay, trên thị trường vàng giao ngay đã xuất hiện hoạt động mua vào từ các hãng kim hoàn của Trung Quốc và một số nước châu Á khác.



Trong một thông tin có liên quan, theo thống kê chính thức vừa công bố, kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 1,9% trong quý 1/2012 (không thay đổi so với thống kê sơ bộ), ghi dấu một bước thụt lùi đáng kể so với mức tăng 3% của quý 4/2011.



Hiện tượng này cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới rất dễ bị tổn thương khi kinh tế toàn cầu đi xuống.





Theo Hương Giang (TTXVN)