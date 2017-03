Đồng euro bước sang ngày trượt giá thứ 3 liên tiếp

Vào chiều 3/5 tại thị trường Singapore, 1 euro tiếp tục tụt xuống còn 1,3146 USD so với 1,3158 USD vào lúc đóng cửa phiên ngày 2/5 trên thị trường New York. Đồng tiền chung châu Âu cũng bị mất giá so với đồng yen khi rơi xuống 105,40 yen so với 105,56 yen của cuối phiên 2/5 trên thị trường New York.



Trong khi đó, đồng bạc xanh tiếp tục vững giá so với đồng yen khi tăng từ 80,14 yên lên 80,18 yen. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường khá trầm lắng do các thị trường tài chính Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ ngày 3/5.



Theo các nhà phân tích, nguyên nhân đà rơi chưa ngừng của đồng euro so với các đồng tiền chủ chốt khác là do các số liệu kinh tế yếu kém của khu vực Eurozone, trong đó chỉ số hoạt động công nghiệp được công bố vào cuối ngày 2/5 đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm qua, kéo niềm tin của giới đầu tư sụt giảm theo.



Lượng người thất nghiệp tiếp tục gia tăng, kể cả tại nền kinh tế Đức lớn nhất Eurozone, cũng khiến các nhà đầu tư rút vốn đầu tư khỏi đồng euro để đổ vào đồng bạc xanh có độ an toàn cao hơn.



Trong phiên 3/5, đồng USD cũng tăng giá so với hầu hết các đồng tiền của châu Á.





Theo Thùy Chi (TTXVN)