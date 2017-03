Đồng euro chạm các mức thấp kỷ lục so với USD

Kết thúc phiên giao dịch buổi chiều ngày 1/6 tại Tokyo, đồng euro giao dịch ở mức 1,2345 USD đổi 1 euro, giảm so với mức tương ứng 1,2361 USD/euro trong phiên giao dịch đêm hôm trước (31/5) tại New York. Thậm chí vào giữa phiên, đồng euro có lúc còn tụt xuống mức 1,2323 USD/euro, tỷ giá thấp nhất giữa hai đồng tiền này kể từ tháng 7/2010.



Trong khi đó, tỷ giá giữa đồng tiền chung châu Âu và đồng nội tệ Nhật Bản cũng vẫn duy trì ở mức thấp 96,82 yen/euro, không biến động đáng kể so với mức đóng cửa tại thị trường New York trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5, sau khi đồng euro có lúc từng chạm mức 96,51 yen/euro, thấp nhất kể từ tháng 12/2000. Tuy nhiên, “đồng bạc xanh” lại “nhích nhẹ” so với đồng nội tệ Nhật Bản, tăng từ mức 78,33 yen/USD lên 78,42 yen/USD.



Các chuyên gia phân tích nhận định rằng sự suy yếu của đồng euro vẫn bắt nguồn từ nguyên nhân chủ yếu là những bất ổn kinh tế-chính trị tại Eurozone, khi mà giới đầu tư vẫn chưa hết lo ngại về nguy cơ Hy Lạp buộc phải rời khỏi liên minh tiền tệ này, thì những vấn đề trong hệ thống ngân hàng của Tây Ban Nha lại tiếp tục khiến họ hoang mang.



Bên cạnh đó, các số liệu mới nhất cho hay hoạt động chế tạo của Trung Quốc trong tháng 5/2012 đã giảm mạnh hơn dự kiến cũng khiến nhiều người tỏ ra thất vọng về đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đẩy họ tránh xa các tài sản rủi ro cao, điển hình là đồng euro.



Sự lên giá của đồng yen đã buộc Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi phải đưa ra cam kết trong ngày 1/6 rằng Chính phủ sẽ có những hành động can thiệp mang tính quyết định vào thị trường tiền tệ nếu xu hướng tăng giá còn tiếp diễn. Cũng trong ngày 1/6, Trung Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành giao dịch trực tiếp đồng Nhân dân tệ và đồng yen, động thái giúp đẩy mạnh quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.



Theo thỏa thuận giữa hai nước, giao dịch trực tiếp bằng đồng Nhân dân tệ và đồng yen được thực hiện tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) và Thượng Hải (Trung Quốc). Ông Azumi cho rằng với việc giao dịch trực tiếp bằng đồng yen và Nhân dân tệ, các doanh nghiệp Nhật Bản và Trung Quốc đều được hưởng lợi nhờ giảm rủi ro biến động tỷ giá liên quan đến đồng USD, cũng như giảm chi phí giao dịch trung gian qua đồng USD.



Đóng cửa phiên giao dịch 1/6 này, đồng USD biến động không đồng nhất so với các đồng tiền chủ chốt của châu Á. “Đồng bạc xanh” giảm nhẹ so với đồng won của Hàn Quốc, peso của Philippines và baht của Thái Lan, song lại tăng giá so với đồng Đài tệ của Đài Loan và SGD của Singapore.





Theo Minh Trang (TTXVN)