Đồng euro lên giá so với đồng USD và đồng yen

Sau khi có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD trong gần 2 năm trong tuần trước, trong phiên giao dịch buổi chiều tại Tokyo, đồng tiền chung châu Âu đã tăng lên 1,2596 USD và 100,01 yen, so với 1,2515 USD và 99,66 yen tại New York phiên cuối tuần. Trong khi đó, đồng USD giảm xuống 79,39 yen, so với 79,64 yen.



Một loạt các cuộc thăm dò cuối tuần qua tại Hy Lạp cho thấy đảng Dân chủ mới có khả năng giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, đảng này sẽ không chiếm được đa số ghế và phải liên minh với đảng khác để thành lập chính phủ. Mặc dù vậy, tình hình chính trị tại Hy Lạp chưa có gì là chắc chắn và bất kỳ một thông tin tiêu cực nào có thể cũng sẽ khiến đồng euro xuống giá trở lại.



Bên cạnh tình hình chính trị tại Hy Lạp, những lo ngại về khủng hoảng nợ tại châu Âu gia tăng sau khi ngân hàng Bankia lớn thứ tư Tây Ban Nha tuần trước kêu gọi chính phủ cứu trợ 19 tỷ euro (24 tỷ USD), khoản cứu trợ ngân hàng lớn nhất trong lịch sử nước này. Tình thế khó khăn hiện nay của Bankia làm tăng thêm lo ngại rằng cuộc khủng hoảng nợ đang cuốn theo Tây Ban Nha và phần còn lại của Eurozone.



Trong tuần này, các nhà giao dịch sẽ tập trung chú ý vào những diễn biến tại châu Âu cũng như số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ.



Trong phiên giao dịch cùng ngày, đồng bạc xanh cũng xuống giá so với hầu hết các đồng tiền châu Á khác như đồng won Hàn Quốc, đồng peso Philippines, đồng baht Thái Lan, đồng dollar Đài Loan, đồng dollar Singapore, trong khi tăng giá so với đồng rupiah Indonesia.





Theo Lê Minh (TTXVN)