Đồng Euro mất đỉnh cao nhất trong sáu tháng qua

Theo các nhà giao dịch, thị trường sẽ theo dõi sát báo cáo việc làm của Mỹ để đánh giá về triển vọng phục hồi kinh tế Mỹ trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang (FED) khẳng định sẵn sàng tung ra các biện pháp kích thích tài chính mới nếu cần thiết để duy trì đà phục hồi.

Tuy nhiên, đồng USD đã giảm mạnh trong tháng trước sau khi FED đưa ra biện pháp như vậy, dấy lên những lo ngại rằng chính sách tiền tệ vốn đã rất dễ dãi của Mỹ sẽ còn trở nên lỏng lẻo hơn nữa, và theo đó gây sức ép lên đồng bạc xanh.

Vào đầu phiên, đồng euro đổi được 1,3807 USD - mức cao nhất kể từ ngày 17/3, sau tuyên bố cuối tuần qua của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo rằng Bắc Kinh ủng hộ sự ổn định của đồng euro, và cam kết sẽ hỗ trợ nền kinh tế Eurozone.

Tuy nhiên, theo các nhà giao dịch, phiên 4/10 là thời điểm cho một số nhà giao dịch tiến hành bán chốt lời, do đó đồng USD đã được tiếp sức để có bước phục hồi mạnh mẽ. Đến cuối phiên giao dịch tại London, đồng euro đứng ở mức 1,3693 USD, giảm mạnh so với 1,3787 USD. So với đồng yen, USD cũng tăng nhẹ từ 83,25 yen lên 83,37 yen.

Cùng ngày tại New York, đồng USD cũng lên giá so với euro và yen Nhật sau khi các số liệu mới mang lại tia lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ. Cuối phiên giao dịch, đồng euro đổi được 1,3683 USD; trong khi đồng USD tăng giá so với đồng yen lên mức 1 USD ăn 83,38 yen.

Sang ngày 5/10 tại châu Á, đồng USD tiếp tục tăng giá mạnh so với đồng yen sau khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản đưa ra thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ để giúp đối phó với tình trạng giảm phát, trong đó có việc bất ngờ hạ lãi suất cơ bản xuống biên độ 0-0,1%, sau khi liên tiếp duy trì ở mức 0,1% kể từ tháng 12/2008.

Tại Tokyo phiên giao dịch buổi chiều, đồng USD đã tăng mạnh lên 83,85 yen; trong khi đồng euro tăng lên 1,3700 USD. Mặc dù vậy, Hideaki Inoue, trưởng ban quản lý ngoại hối thuộc tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp, cho rằng đà lên giá của đồng bạc xanh vẫn bị hạn chế do thị trường cũng đang chờ đợi FED sẽ có những biện pháp tương tự vào tháng tới (tháng 11/2010).

