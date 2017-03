Đồng euro phục hồi nhờ tín hiệu tích cực từ châu Âu

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)



Việc đồng euro tăng giá là nhờ những hy vọng cho rằng lãnh đạo các nước châu Âu sẽ phối hợp thành công trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ đang lan rộng tại khu vực này, bất chấp nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng nợ vẫn chưa thể đến “hồi kết.”Kết thúc phiên giao dịch buổi chiều tại Tokyo, đồng euro được giao dịch ở mức 1,3535 USD đổi 1 euro, thay đổi không đáng kể so với mức tương ứng 1,3390 USD/euro vào cuối phiên 26/9 tại New York.Đồng tiền chung châu Âu cũng tăng giá nhẹ so với đồng yen của Nhật Bản, từ mức 102 yen/euro lên 103,35 yen/euro. Trong khi đó, tỷ giá giữa đồng USD và đồng yen cũng hầu như không biến động so với phiên trước đó, giảm nhẹ từ mức 76,42 yen/USD xuống mức 76,35 yen/USD.Quản lý bộ phận kinh doanh ngoại hối của ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, Kuniyuki Hirai cho biết: “Đồng euro đang dần phục hồi sau khi chứng kiến làn sóng bán tháo diễn ra mới đây, trước tình hình nợ công căng thẳng tại châu Âu.”Những đồn đoán cho rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng cường thanh khoản cho hệ thống ngân hàng khu vực hoặc cắt giảm mức lãi suất cơ bản tại cuộc họp bàn về chính sách của hội đồng quản trị vào tháng 10 tới đã giúp cải thiện lòng tin của giới đầu tư và đẩy đồng euro tăng giá.Bên cạnh đó, diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 27/9 cũng là nhân tố thúc đẩy tâm lý “ưa mạo hiểm” của giới đầu tư, khiến các tài sản mang tính rủi ro như đồng euro trở nên hấp dẫn hơn.Cũng trong phiên giao dịch 27/9, “đồng bạc xanh” đều giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt của châu Á như đồng won của Hàn Quốc, đồng Đài tệ của Đài Loan, rupiah của Indonesia và các đồng nội tệ của Philippines, Thái Lan và Singapore.