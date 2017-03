Đồng euro tăng giá trở lại trên thị trường châu Á

Các nhà đầu tư châu Á trong phiên này cũng hướng sự quan tâm tới những phản ứng của Nhật Bản đối với một đồng yen mạnh.



Sau khi rơi mạnh trong đêm hôm trước trên thị trường Âu, Mỹ do những lo ngại mới về khủng hoảng nợ công tại Eurozone, đồng euro đã hồi phục trở lại so với đồng USD và vào chiều 4/8 tại Tokyo, 1 euro đổi được 1,4208 USD, so với 1,4202 USD vào cuối phiên 3/8 trên thị trường New York.



Đồng tiền châu Âu cũng lên giá so với đồng yen, từ 109,51 yen lên 109,74 yen. Trong khi đó, đồng bạc xanh hầu như không đổi so với đồng yen, chỉ tăng nhẹ từ 77,14 yen lên 77,16 yen.



Theo nhà giao dịch kỳ cựu Ueda Harlow thuộc Yuzo Sakai (Nhật Bản), nguyên nhân khiến đồng euro chặn được đà rơi trên thị trường châu Á trong phiên 4/8 phần nào do các nhà đầu tư đã lấy lại được hưng phấn khi chứng kiến sự đi lên của chứng khoán Trung Quốc trong phiên sáng 4/8, từ đó kích thích tâm lý ham thích đầu tư rủi ro của họ.



Trước đó, đồng bạc xanh đã tăng nhẹ so với đồng euro trước các thông tin Moody khẳng định xếp hạng tín nhiệm tín dụng của Mỹ ở mức Aaa.



Tuy nhiên, báo cáo thất vọng về chi tiêu tiêu dùng của Mỹ đã phủ bóng đen lên tâm lý lạc quan của thị trường có được sau khi Quốc hội Mỹ thông qua nợ trần của nước này, và đẩy đồng bạc xanh đi xuống.



Các nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu về việc làm Mỹ dự kiến được công bố vào cuối ngày cũng như báo cáo về việc làm trong tháng Bảy của Bộ Lao Động Mỹ, công bố vào ngày 5/8.



Trong phiên 4/8, đồng USD tăng giá so với tất cả các đồng tiền châu Á.





Theo Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)