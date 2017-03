Đồng Euro tiếp tục mất giá tại thị trường châu Á

Trong phiên giao dịch buổi chiều tại Tokyo, đồng euro giao dịch ở mức 1,2488 USD so với 1,25633 USD tại New York cuối tuần trước và 112,55 yen so với 113,02 yen. Trong khi đó, đồng USD tăng nhẹ lên 90,12 yen từ 89,93 yen.

Theo nhà quản lý các giao dịch ngoại hối ở Mitsubishi UFJ Securities, Minoru Shioiri, đồng euro có thể tiếp tục giao dịch ở mức trên 1,24 USD nếu tình hình của cuộc khủng hoảng nợ của Eurozone không tiếp tục xấu đi.

Tuy nhiên, chiến lược gia về ngoại hối Mike Jones ở Bank of New Zealand cho rằng về cơ bản, tình hình vẫn chưa có gì cải thiện.

Trong khi đó, nhà giao dịch hàng đầu Satoshi Okagawa ở Sumitomo Mitsui Banking nói căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang làm tăng những lo ngại của các nhà đầu tư.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak nói Seoul sẽ cắt đứt quan hệ thương mại với Triều Tiên. Thông báo này đã khiến nhiều nhà đầu tư châu Á cắt giảm mạnh các khoản đầu tư vào các đồng tiền rủi ro.

Thị trường cũng đang theo dõi cuộc gặp cấp cao hàng năm giữa Trung Quốc và Mỹ nhằm giải quyết những bất đồng về các vấn đề như chính sách tỷ giá.

Trong phiên giao dịch cùng ngày, đồng USD lên giá so với đồng won Hàn Quốc, trong khi giảm giá so với đồng đôla Singapore và đồng rupiah Indonesia. Đồng bạc xanh ổn định so với đồng peso Philippines, đồng đôla Đài Loan và đồng baht Thái Lan.

