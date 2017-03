Đông Nam Á: 'Chiến trường' mới của Nhật Bản và Trung Quốc

Trung Quốc và Nhật Bản đang cạnh tranh ráo riết để giành ảnh hưởng tại thị trường Đông Nam Á - Ảnh: Reuters



Theo Hoàng Uy (TNO)



Trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 25.10 đưa tin cho biết đang có nhiều chủ doanh nghiệp Nhật Bản công khai thông báo rằng các nước Đông Nam Á sẽ được thấy một lượng vốn đầu tư từ Nhật chảy vào đây.Thời gian gần đây, lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản đã tăng cường đi thăm các nước Đông Nam Á, cho thấy sự quan tâm của hai cường quốc đối với khu vực này.Để dọn đường cho các công ty nhỏ và vừa tiến vào thị trường Đông Nam Á, các tập đoàn lớn của Nhật đã tích cực thiết lập các khu công nghiệp và tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại các nước trong vùng.Vào năm 2012, Nhật Bản đã đầu tư 6,4 tỉ USD vào các nước thuộc khối ASEAN, bao gồm Singapore, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines, tăng vọt gần 50% so với mức đầu tư hồi năm 2005.Trong 6 tháng đầu năm 2013, vốn đầu tư Nhật vào Đông Nam Á đã tăng đến 55,4% so với cùng kỳ năm 2012.Còn trong 8 tháng đầu năm, giá trị các thương vụ sáp nhập công ty của Nhật tại khu vực này đã đạt hơn 7,6 tỉ USD, cao gấp 13 lần so với cùng kỳ năm 2012 và là một mức kỷ lục.Trong khi đó, các công ty Trung Quốc cũng tích cực tìm kiếm cơ hội làm ăn với Đông Nam Á.Vào tháng 7, Tập đoàn đầu máy và toa xe Nam Trung Quốc, hãng sản xuất toa xe hàng đầu Trung Quốc, cho biết sẽ bơm 127 triệu USD vào Malaysia để xây dựng một trung tâm sản xuất toa xe cho thị trường ASEAN.Ông Chen Jianrong, Phó chủ nhiệm khoa Đông Nam Á tại Trường ĐH Jinan ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cho rằng lợi thế đang thuộc về Trung Quốc vì các nước ASEAN xem Bắc Kinh là đối tác quan trọng nhất, chứ không phải Tokyo hay Seoul, mặc dù Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước láng giềng.Tuy nhiên, một chuyên gia phân tích của Nhật Bản đã khẳng định: “Để giảm bớt rủi ro khi quá chú trọng vào các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc, từ nay xu thế chuyển dịch chức năng sản xuất từ Trung Quốc sang việc xây mới các cơ sở ở ASEAN sẽ tăng mạnh”.