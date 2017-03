Đồng nhân dân tệ tăng giá: Kẻ được, người mất

Những doanh nghiệp được lợi tức thì gồm các hãng vốn lâu nay nhập khẩu nguyên vật liệu, như hãng hàng không mua xăng dầu máy bay và các hãng xe hơi mua phụ tùng từ nước ngoài. Còn các doanh nghiệp Trung Quốc làm hàng xuất khẩu dường như bị tác động mạnh, nếu đồng tệ tăng giá 5% so đồng USD, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ thiệt hại nặng, theo một thăm dò do Reuters thực hiện tại một hội chợ ở Trung Quốc vào tháng 4.2010.



Những kẻ được lợi



Hàng không Trung Quốc: ba hãng hàng đầu gồm Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines, vốn phải vay ngoại tệ mua máy bay nhưng có lời lãi tính bằng đồng tệ, nay sẽ lời to. Hàng không thường dùng đồng USD để mua xăng dầu. Ngân hàng Deutsche Bank ước tính nếu đồng tệ tăng giá 1% so đồng USD sẽ làm lợi nhuận ròng năm nay của hãng Air China tăng thêm hơn 10%, China Eastern Airlines tăng thêm 15% và China Southern Airlines tăng hơn 20,6%.



Các đại gia xe hơi nước ngoài như BMW, Volkswagen, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault-Nissan và Fiat SpA sẽ tăng thêm lợi nhuận trên thị trường khổng lồ của Trung Quốc. BMW sẽ được lợi nhất nếu đồng tệ tiếp tục tăng giá so với đồng euro, do liên doanh BMW với Brilliance (Trung Quốc) nhập khẩu đến 50% phụ tùng từ Đức.



Hàng tiêu dùng, công nghệ: Các tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng của Mỹ như General Electric và Proctor & Gamble sẽ có lãi nhiều hơn khi chuyển lợi nhuận của họ tại Trung Quốc từ đồng tệ sang USD (mua được nhiều USD hơn). Còn nhà sản xuất máy tính Lenovo, có 47% lợi nhuận thu được từ thị trường Trung Quốc, cũng sẽ hốt bạc khi lợi nhuận chuyển sang đồng USD. Cổ phiếu hãng này ngày 21.6 đã tăng đến 5%.



Thiết bị xây dựng giao thông: nhà sản xuất máy cơ giới phục vụ làm đường sá hàng đầu thế giới Caterpillar (Mỹ) cũng vào danh sách hưởng lợi từ đồng tệ tăng giá. Hàng năm tập đoàn này bán hàng tỉ USD máy móc xây dựng cho Trung Quốc. Chủ tịch tập đoàn này hôm thứ bảy 19.6 công khai tuyên bố rằng đồng tệ tăng giá sẽ giúp cho hàng xuất khẩu của Mỹ gia tăng.



Kế tiếp là hãng Komatsu (Nhật), hãng này ước tính đồng tệ tăng thêm 1% so đồng USD sẽ làm lợi nhuận hoạt động của hãng này tăng thêm 1,1 tỉ yen (12,1 triệu USD).



Hàng xa xỉ: một đồng tệ mạnh sẽ làm cho một loạt đồng tiền của các nước châu Á thêm mạnh, củng cố lòng tin của nhà đầu tư vào sự tăng trưởng của châu Á. Điều này sẽ giúp các nhà sản xuất hàng hiệu, hàng xa xỉ phẩm bán thêm được hàng, do sản phẩm của họ sẽ trở nên rẻ hơn trước tại khu vực này. Những hãng này gồm Tiffany, Bulgari, Hermes International và LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.



Các định chế tài chính Trung Quốc: như hãng bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc, bảo hiểm Ping An sẽ được lợi do sẽ gia tăng các cổ phiếu nội địa loại A, vốn chiếm đa số trong danh mục đầu tư của họ. Các hãng bảo hiểm Trung Quốc có thể gia tăng việc dịch chuyển tài sản đầu tư sang cổ phiếu đến 25%, nhưng phần lớn đến nay vẫn dưới mức này. Đồng tệ tăng giá sẽ khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn.



Người thua



Điều lạ là các tập đoàn bán lẻ nước ngoài đang thống trị thị trường bán lẻ tại Trung Quốc sẽ là những kẻ bị thua thiệt trong việc đồng tệ tăng giá, nhất là với những hãng có gia công nguồn hàng ở châu Á. Hennes & Mauritz, Target và Wal-Mart Stores sẽ đối mặt với chi phí sản xuất gia tăng. Cả tập đoàn Walt Disney vừa ký bản ghi nhớ xây một công viên giải trí ở Thượng Hải, nay phải chi nhiều đô la hơn cho tổng vốn đầu tư tại Trung Quốc.



Tập đoàn Aeon (nhà bán lẻ lớn thứ hai tại Nhật) thì than rằng đồng tệ lên giá làm hãng giảm lãi, do phải nhập nhiều sản phẩm từ Trung Quốc. Phát ngôn viên của tập đoàn này, Eiichi Yamatani cho biết Aeon sẽ phải đa dạng hóa việc sản xuất của họ tước tình hình chi phí nhân công gia tăng tại Trung Quốc.



Kẻ thua thiệt tiếp theo là các công ty sản xuất nguyên nhiên liệu của Trung Quốc, như tập đoàn nhôm Trung Quốc, tập đoàn khai mỏ Zijin và PetroChina. Những tập đoàn này có sản lượng sản phẩm làm ra tính bằng USD nhưng chi phí lại tính bằng đồng nhân dân tệ. Nên khi đồng tệ tăng giá, lợi nhuận của các tập đoàn này sẽ giảm xuống trong khi chi phí vẫn không đổi.



Tóm lại, đồng tệ tăng giá sẽ khiến nhiều người được lợi hơn là người thua thiệt.





