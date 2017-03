Dòng tiền chảy về Trung Quốc

Chứng khoán châu Á dao động thất thường vào đầu ngày do sức ảnh hưởng của các báo cáo gây thất vọng hồi tuần trước tại Mỹ. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 34,30 điểm, tương đương 0,4%, lên 9.238,01 trong phiên sáng. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 2,52 điểm, tương đương 0,2%, xuống còn 1.674,34 điểm, còn Australia chứng kiến chỉ số S&P/ASX 200 nhích nhẹ 0,2%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong mất 0,5%.

Tốc độ tăng trưởng nhanh của Trung Quốc cùng kỳ vọng đồng nhân dân tệ tăng giá khiến các quỹ đầu tư toàn cầu dồn dập đổ tiền vào thị trường chứng khoán và bất động sản nước này. Thông tin trên vừa được người đứng đầu Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc xác nhận vào sáng nay. Theo ông này, đã đến lúc Trung Quốc cần cải cách chính sách tỷ giá và để thị trường tự điều tiết giá trị của đồng nhân dân tệ.

Trên thị trường tiền tệ, đồng đôla tăng nhẹ lên mức 87,88 yen ăn một USD, so với mức 87,70 yen tại New York cuối ngày thứ sáu. Trong khi đó, đồng euro điều chỉnh giảm so với đôla, hiện mỗi euro tương đương 1,2530 USD, so với 1.2556 cuối tuần trước.

Phát biểu trên báo chí Trung Quốc hôm qua, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhận xét nền kinh tế nước này đã phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại cuộc khủng hoảng tại châu Âu sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến đà phục hồi và kim ngạch thương mại. "Hiện giờ kinh tế đang ở vị thế tốt. Tuy nhiên môi trường kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn phức tạp", ông phát biểu.

Theo thông báo ngày hôm qua, kết quả cuộc kiểm tra "sức khỏe" của các ngân hàng châu Âu sẽ được công bố vào ngày 23/7 tới. Cuộc kiểm tra này nhằm xem xét khả năng chống chọi với các biến cố kinh tế của giới nhà băng châu Âu. Theo dự báo của Bộ trưởng Kinh tế Pháp, bà Christine Lagarde, cuộc kiểm tra sẽ cho thấy một thực tế rằng hệ thống tài chính châu Âu vững chắc và hoàn toàn khỏe mạnh.

Chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu Jean-Claude Trichet phản bác giả thuyết về một cuộc suy thoái mới,

vốn

Trong ngày Chủ nhật,rộ lên sau các thông tin kinh tế ảm đạm gần đây. "Tôi hoàn toàn không nghĩ đến khả năng suy thoái kép", ông phát biểu khi được hỏi về việc liệu EU có rơi vào suy thoái.

Mặc dù vậy, ông cũng cảnh báo rằng một số nước công nghiệp phát triển có thể sẽ giậm chân tại chỗ về tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. "Đó là lý do chúng ta phải có các chính sách tài khóa khỏe mạnh, củng cố lòng tin của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà đầu tư", ông nói tiếp.

Trong khi vận đen của BP trong vụ tràn dầu ở vịnh Mexico vẫn chưa kết thúc, hãng dầu mỏ tuyên bố đang tìm kiếm nhà đầu tư, đủ khả năng mua 5 đến 10% cổ phần công ty với giá khoảng 9,1 tỷ USD. Có khả năng BP sẽ mời chào các công ty dầu mỏ đối thủ hoặc với các quỹ đầu tư giàu có tại vùng Vịnh.

Theo Thanh Bình (VNE)