Đồng USD "bất ổn" trước khi FED họp về lãi suất

Kết thúc phiên giao dịch buổi chiều tại Tokyo, 1 euro đổi 1,4170 USD, tăng so với 1,4135 USD lúc đóng cửa phiên cuối tuần trước tại New York. So với đồng yen Nhật, đồng USD lại tăng từ 89,91 yen lên 90,10 yen.

Giới đầu tư đang tỏ ra thận trọng trước thời điểm FED nhóm họp trong hai ngày 26, 27-1 để quyết định chính sách tiền tệ, và bài phát biểu sau đó một ngày của ông Obama, giữa lúc thị trường lo ngại về kế hoạch cải tổ ngành ngân hàng đầy tham vọng của ông.

Đồng USD biến động trái chiều so với các đồng tiền khác. Nguồn: Internet

Các nhà phân tích của Calyon nhận định bất cứ nhà giao dịch nào có quan điểm tích cực về triển vọng của đồng USD cũng sẽ tìm kiếm trong bài phát biểu của ông Obama những tín hiệu cho thấy Chính phủ Mỹ nghiêm túc trong việc giảm bớt mức thâm hụt ngân sách đang ngày càng phình lên.

Thị trường cũng đang tỏ rõ sự hoài nghi về tương lai của ông Ben Bernanke, Chủ tịch đương nhiệm của FED, sau khi các Thượng nghị sĩ chủ chốt của đảng Dân chủ tuần trước tuyên bố phản đối việc bổ nhiệm ông tiếp tục giữ cương vị hiện nay, sau khi nhiệm kỳ đầu của ông sẽ kết thúc vào ngày 31-1.

Tuy nhiên, các thành viên hàng đầu trong uỷ ban ngân hàng Thượng viện Mỹ ngày 23-1 lại tỏ ra hết sức tin tưởng rằng ông Bernanke sẽ được tái bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch FED nhiệm kỳ II.

Giới phân tích cũng cho biết đồng USD nhiều khả năng chịu sức ép giảm giá so với các đồng tiền châu Á trong tuần này, do những dự đoán rằng một số ngân hàng trung ương trong khu vực sẽ tăng lãi suất trước các đông nghiệp ở nhiều nền kinh tế phát triển.

Dự kiến, các ngân hàng trung ương của Nhật Bản, New Zealand, Malaysia và Philippines sẽ họp lãi suất trong tuần này. Giới đầu tư thường thích mua vào các đồng tiền của các nước có lãi suất cao hơn.

Theo Phương Thảo (Vietnam+)