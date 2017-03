Đồng USD biến động trong biên độ hẹp so với euro

Tại thị trường Tokyo phiên 10/8, đồng USD dao động trong biên độ hẹp so với đồng euro và đồng yen, đứng ở mức 78,57 yen/USD và 1,2290 USD/euro, so với mức 78,55 yen/USD và 1,2301 USD/euro ở thời điểm cuối phiên 9/8 tại New York.

Masafumi Yamamoto, chiến lược gia hàng đầu về tiền tệ tại Barclays Capital, nhận định mặc dù đồng yen phiên 9/8 đã có lúc lên giá trong bối cảnh nhà đầu tư thất vọng về thái độ "án binh bất động" của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), tỷ giá USD/yen phiên 10/8 áp sát ngưỡng 79 yen/USD nhờ thống kê tích cực đánh đi từ kinh tế Mỹ.



Bộ Lao động Mỹ cho biết, lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại nước này tuần trước giảm xuống 361.000 đơn - thêm một dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm đã bắt đầu "lại sức" cho dù quý II vừa qua hoạt động tuyển dụng khá trầm.



Đặc biệt, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 6/2012 tiếp tục giảm, ghi dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp - một xu hướng được giới phân tích đánh giá là tích cực.



Cũng trong phiên giao dịch ngày 10/8 tại thị trường Tokyo, đồng USD mạnh lên so với với hầu hết các đồng tiền của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có ruppee (Ấn Độ), peso (Philippines), SGD (Singapore), baht (Thái Lan), TWD (Đài Loan) và won (Hàn Quốc).



Theo Hương Giang (TTXVN)