Đồng USD có thể sẽ tiếp tục đà tăng giá

Trong tuần qua, đồng USD đã tăng lên các mức cao mới so với các đồng tiền khác, với tỷ giá euro/USD cuối tuần tại New York giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng rưỡi là 1 euro đổi 1,358 USD. “Chỉ số USD” đo mức giá trung bình của đồng tiền này so với một “rổ” các đồng tiền chủ chốt khác tăng lên 80,36 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 7-2009.

Nguồn: Internet

Các thị trường chứng khoán và vàng cùng đi xuống cũng như sự yếu kém của các đồng tiền khác đã hỗ trợ đồng bạc xanh. Giá vàng trong tuần giảm 2,3%, giá bạc giảm 7,2% và chỉ số chứng khoán FTSE 100 trên thị trường châu Âu giảm 2,5%.

Trong khi đó, với tình trạng khó khăn tài chính tiếp tục đeo bám khu vực sử dụng đồng euro và Mỹ, cộng thêm khả năng các chương trình chi tiêu kích thích kinh tế sẽ bị rút lại, thị trường chứng khoán được dự báo sẽ lao dốc, hoặc ít nhất sẽ có sự điều chỉnh giảm, trong năm 2010.

Thông thường, sự lo lắng trên thị trường chứng khoán sẽ trở thành tin tốt cho giá vàng. Các yếu tố đề cập trên đây lẽ ra đã hỗ trợ cho thị trường vàng, nhưng giới đầu tư thay vì đổ tiền vào thị trường vàng lại chuyển hướng sang đồng USD. Những khó khăn mà một số nền kinh tế châu Âu, đặc biệt là nhóm nước PIIGS, gồm Bồ Đào Nha, Italy, Ireland, Hy Lạp và Tây Ban Nha, đang đối mặt đã đe dọa sự ổn định của đồng euro và thị trường chứng khoán thế giới.

Tuần trước, Chính phủ Hy Lạp đã đồng ý với Ủy ban châu Âu về việc giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 2% vào năm 2013. Thủ tướng nước này đã gửi một thông điệp trên truyền hình tới người dân cả nước là họ cần chuẩn bị cho một “thời kỳ khó khăn và đau đớn phía trước." Tại Tây Ban Nha, tỷ lệ thất nghiệp cao gần 20% đang gây khó khăn cho việc thực thi các biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề nợ công.

Khó khăn của các nước PIIGS đang làm gia tăng nỗi lo ở các nước châu Âu khác có vấn đề tương tự. Anh có tỷ lệ nợ công thấp hơn Hy Lạp, nhưng thâm hụt ngân sách lại lớn không kém. Cũng giống như đồng euro, đồng bảng Anh đang chịu sức ép giảm giá, với nhiều dự báo tiêu cực về đồng tiền này.

Philip Gibbs, giám đốc quản lý một quỹ đầu tư trị giá 1,4 tỉ bảng, cho rằng khó có thể lạc quan về đồng bảng trong ngắn hạn, trong khi đồng USD có vẻ khả dĩ hơn. Con đường phía trước đối với kinh tế Anh không mấy sáng sủa. Các nhà đầu tư đã bắt đầu cảm thấy sức nóng của lạm phát. Vấn đề chỉ còn là “khi nào” thay vì “có hay không." Nếu điều này xảy ra chắc chắn vàng sẽ là nơi trú ẩn cho các nhà đầu tư Anh.

Với các đồng tiền chủ chốt đang trong thời kỳ khó khăn và sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán là không thể tránh khỏi, đà tăng giá của đồng USD có thể sẽ tiếp tục.

Theo TTXVN/Vietnam+