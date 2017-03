Đồng USD lại mất giá so với đồng yen tại châu Á

Cụ thể, đồng bạc xanh được giao dịch với giá 98,7 yen/USD, mức thấp nhất trong gần hai tuần qua, so với 99,24 yen/USD phiên 25/7 tại New York và đang ngày một rời xa mức trên 100 yen/USD hồi đầu tuần này. Đồng tiền xanh xuống giá ảnh hưởng tới cổ phiếu của các hãng xuất khẩu Nhật Bản, kéo chỉ số Nikkei tại thị trường Tokyo giảm gần 3%.



Trong khi đó, đồng euro lại đi lên so với USD (1,3279 USD/euro) và giảm giá so với đồng yen (131,07 yen/euro), sau khi thị trường nhận được thông tin về môi trường kinh doanh tại Đức khởi sắc.



Theo Viện kinh tế Ifo, tháng Bảy này là tháng thứ ba liên tiếp chỉ số lòng tin của doanh nghiệp Đức tăng.



Đồng USD bị sức ép lớn khi lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ nhảy vọt trong tuần trước, giữa lúc nhu cầu đối với hàng hóa lâu bền ở nước này sụt giảm, làm chột hy vọng về khả năng nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trên đường phục hồi vững chắc. Tình hình này khiến các thị trường lại băn khoăn về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED, Ngân hàng trung ương nước này) rút lại chương trình kích thích kinh tế. Theo kế hoạch, FED sẽ có phiên họp chính sách vào tuần tới.



Trả lời phỏng vấn Dow Jones Newswires, ông Ken Jakubzak, người sáng lập KMJ Capital nhận định rằng nếu FED bắt đầu giảm chương trình mua trái phiếu vào tháng Chín năm nay, đồng USD sẽ được hỗ trợ ít nhiều. FED giảm dần chương trình mua trái phiếu đồng nghĩa với việc lượng USD đổ vào hệ thống tài chính ít đi, khiến nhu cầu USD gia tăng và đẩy đồng tiền này lên giá.



Cũng trong phiên 26/7 tại thị trường Tokyo, đồng USD xuống giá so với nhiều đồng tiền của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có đồng won (Hàn Quốc), SGD (Singapore), peso (Philippines) và rupiah (Indonesia). Đồng USD cũng mất giá so với đồng TWD (vùng lãnh thổ Đài Loan) và rupee (Ấn Độ).





Theo Hương Giang (TTXVN)