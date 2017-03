Đồng USD lên giá trước cuộc họp chính sách của Fed

Trong phiên giao dịch buổi chiều tại Tokyo, đồng bạc xanh giao dịch ở mức 94,74 yen, so với 94,22 yen tại New York cuối tuần trước, khi đồng tiền này mất động lực vì số liệu kinh tế yếu kém của Mỹ. Trong khi đó, đồng euro giảm từ 1,3346 USD xuống 1,3320 USD và tăng từ 125,74 yen lên 126,21 yen.



Ủy ban Thị trường mở Liên bang của Fed sẽ kết thúc cuộc họp hai ngày vào ngày 19/6 và được nhận định sẽ chưa quyết định rút bớt chương trình mua 85 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng khi tăng trưởng kinh tế vẫn quá chậm.



Theo một nhà giao dịch ở một ngân hàng lớn tại Tokyo, điều quan trọng đối với các nhà giao dịch trên thị trường tiền tệ không phải là kết quả của cuộc họp mà là các thị trường khác sẽ phản ứng ra sao.



Một nhà đầu tư khác cho rằng tỷ giá USD/yen sẽ không thể ổn định cho đến sau cuộc họp, khi Chủ tịch Fed Ben Bernanke sẽ phát biểu rõ ràng trước báo giới về những quyết định đối với chương trình mua trái phiếu. Các thị trường tài sản đã biến động cực kỳ mạnh vì những suy đoán từ những phát biểu trước đó của ông Bernanke.



Trong phiên giao dịch cùng ngày, đồng USD vững giá so với đồng đôla Singapore, đồng won Hàn Quốc, đồng peso Philippines và đồng baht Thái Lan, trong khi xuống giá so với đồng rupiah Indonesia và đồng rupee Ấn Độ, còn ổn định so với đồng đôla Đài Loan.



Đồng đôla Australia tăng lên 96,16 xu Mỹ so với 9,83 xu, trong khi đồng Nhân dân tệ giảm nhẹ từ 15,48 yen xuống 15,43 yen.





Theo Lê Minh (TTXVN)