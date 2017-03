Đồng USD tăng giá sau tin ông Kim Jong-Il qua đời

Đồng bạc xanh đã lên giá 78 yen trong phiên giao dịch đầu giờ chiều ở Tokyo, tăng từ mức 77,81 yen tại New York vào giờ đóng cửa thứ Sáu tuần trước.



Đồng euro giảm xuống còn 1,2988 USD từ 1,3032 USD trong khi vẫn gần như đứng giá so với đồng yen Nhật là 101,32 yen.



Trong khi đó, đồng won Hàn Quốc giảm xuống 1.177,60 so với USD từ mức 1.156,90 hôm thứ Sáu tuần trước.



Các nhà giao dịch trên thị trường đang bày tỏ lo ngại về tình hình có khả năng sẽ bất ổn ở Triều Tiên cũng như quan hệ giữa nước này với Trung Quốc và Nhật Bản trong thời gian tới.





(Vietnam+)