Đồng USD yếu đi so với đồng yen của Nhật Bản

Chiều cùng ngày tại Tokyo, đồng USD dừng ở mức 77,77 yen đổi 1 USD, giảm so với 77,88 yen đổi 1 USD đêm trước tại New York.



Trong khi đó, đồng euro khá ổn định so với đồng USD (đạt 1,3068 USD/euro), song cũng lại sa sút so với đồng yen, từ 101,77 yen/USD xuống 1,3070 yen/USD.



Trong báo cáo vừa gửi đến bộ phận phụ trách thị trường ngoại hối thuộc Quốc hội Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ nói rằng việc can thiệp của Nhật Bản là không cần thiết, trong khi Tokyo có thể làm những thứ tốt hơn để thúc đẩy nền kinh tế trong nước và phát huy tính cạnh tranh.



Mỹ đã từng ủng hộ việc Nhật Bản can thiệp nhằm bình ổn đồng nội tệ sau thảm họa kép động đất-sóng thần hôm 11/3/2011. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính Mỹ, việc Tokyo can thiệp vào thị trường tiền tệ bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 11/2011 nhằm ngăn đồng yen tăng giá trong bối cảnh bất ổn kinh tế tại Mỹ và châu Âu, là không chính đáng.



Nhà chiến lược hàng đầu của Citibank Nhật Bản, ông Osamu Takashima, nói rằng một số nhà đầu tư đã bán ra cặp đồng tiền USD và yen sau khi có báo cáo của Bộ Tài chính gửi Quốc hội Mỹ.



Một số quỹ đầu cơ nước ngoài cũng tranh thủ bán ra chốt lời vào cuối phiên sau khi mua vào cặp đồng tiền này lúc đầu phiên, nhằm tránh tác động từ việc Nhật Bản có thể lại can thiệp vào thị trường trong tương lai.



Trong phiên này, đồng USD biến động thất thường so với các đồng tiền châu Á khác. Theo đó, "đồng bạc xanh" tăng giá so với đôla Singapore (lên 1,2975 SGD/USD); peso Philippines (lên 43,92 peso/USD) và baht Thái (đạt 31,57 baht/USD), song lại giảm giá so với won Hàn Quốc, từ 1.157,10 won/USD xuống 1.156,30 won/USD.





Theo Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)