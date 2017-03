Đồng yen giảm mạnh sau khi Nhật Bản can thiệp

Các giao dịch viên tiền tệ tại thị trường ngoại hối Tôkyô ngày 15/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vào đầu phiên, đồng yen có lúc đã vọt lên mức cao nhất so với USD khi 1 USD chỉ đổi được 82,86 yen, trước khi các quan chức Nhật Bản vào lúc 8 giờ 30 (giờ Việt Nam) quyết định can thiệp vào thị trường bằng cách bán đồng yen và mua vào USD.



Sau quyết định này, đồng yen ngay lập tức giảm mạnh xuống 85,13 yen ăn 1 USD - mức thấp nhất kể từ ngày 3/9.



Đến cuối phiên, đồng yen đã phục hồi lên chút lên 84,85 yen đổi 1 USD, song vẫn giảm mạnh so với 83,06 yen phiên trước tại New York.



Bên cạnh đó, đồng yen cũng giảm giá so với đồng euro, khi 1 euro đổi được 110,17 yen, thay vì 107,90 yen phiên trước tại New York.



Quyết định can thiệp vào thị trường tiền tệ của Nhật Bản cũng góp phần đẩy đồng USD lên giá so với các đồng tiền khác, nhất là euro và bảng Anh.



Tại Tokyo, đồng euro đã giảm từ 1,2994 USD xuống 1,2982 USD.



Phát biểu trước báo giới Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Yoshihiko Noda khẳng định Chính phủ nước này đã can thiệp vào thị trường ngoại hối lần đầu tiên kể từ tháng 3/2004, và sẽ tiếp tục giám sát những biến động trên thị trường để kịp thời đưa ra những bước đi quyết định, đồng thời sẽ can thiệp khi cần thiết.



Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa hy vọng bước đi này sẽ góp phần ổn định tỷ giá ngoại hối.



Theo các nhà giao dịch, hành động can thiệp này vẫn tiếp diễn ngay cả khi đồng USD đã tăng lên trên 84 yen, và các quan chức Nhật Bản có thể sẽ tìm cách giữ đồng bạc xanh ở trên ngưỡng 85 yen.



Tuy nhiên, một số nhà phân tích tỏ ra hoài nghi rằng bước đi của Nhật Bản có thể dẫn tới một đồng yen yếu hơn trong dài hạn, khi mà Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng.



Richardd Yetsenga, nhà chiến lược ngoại hối ở Hongkong thuộc tập đoàn HSBC, cho rằng sự can thiệp này không thể ngăn chặn xu hướng lên giá của đồng yen và chắc chắn là không thể đảo ngược được nó./.





