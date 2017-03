Dow Jones vượt mốc 10.600 điểm

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones Industrial nhích 13,02 điểm, tương ứng 0,1%, lên 10.607,85 điểm. Cùng ghi thêm 0,1%, hàn thử biểu Standard & Poor 500 chốt tại 1.125,59 điểm – mức cao nhất trong một tháng. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,5%, đóng cửa ở 2.315,61 điểm. Thống kê sau 4 phiên xanh và 1 phiên đỏ, Dow Jones ghi được 1,4%, S&P tăng 1,5% và Nasdaq nhảy vọt 3,3%

Chuỗi khởi sắc của chứng khoán châu Á bước sang tuần thứ ba liên tiếp. Với sắc xanh chiếm ưu thế áp đảo, cứ 4 mã tăng có một mã giảm, chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI ghi thêm 1%, lên 124,45 điểm. Thống kê tuần qua, chỉ số này tiến 2,2%.

Chứng khoán Nhật Bản chinh phục đỉnh cao 6 tuần, bật cao 1,2%, lên 9.626,09 điểm; khép lại tuần tăng điểm tốt nhất kể từ đầu năm với bước nhảy 4,2% của phong vũ biểu Nikkei 225.

Hàn thử biểu HangSeng của Hong Kong lên mức cao nhất trong 5 tháng sau khi cộng thêm 1,3%. Các thị trường từ Hàn Quốc, sang Ấn Độ, Australia và Đài Loan lần lượt tăng trong khoảng từ 0,7% đến 0,9%. Ở chiều hướng ngược lại, chứng khoán Trung Quốc giảm ngày thứ hai trong tuần, đóng cửa âm 0,1%, lùi sát về dải hỗ trợ chặn dưới 60 ngày.

Lo ngại khủng hoảng nợ công tại Ireland bùng phát đã phủ bóng đen các sàn chứng khoán châu Âu ngày cuối tuần. Chỉ số CDS – phong vũ biểu thể hiện sự mức độ lo sợ về khả năng vỡ nợ trái phiếu của chính phủ Ireland bất ngờ tăng mạnh 38 điểm, lên 428,3 điểm. Đồng thời, ngân hàng Anh Barclays cảnh báo các nhà đầu tư rằng, Ireland cần thêm những sự trợ giúp tài chính từ bên ngoài.

Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực DJ Stoxx 600 trượt 0,7%, xuống 262,86 điểm. Sắc đỏ phủ kín trên 11 bảng điện tử các thị trường. Chứng khoán Đức và Pháp cùng điều chỉnh 0,1%. Chỉ số FTSE 100 của Anh lại nhích 0,1%.

Trên thị trường hàng hóa, giá vàng thế giới xác lập đỉnh cao lịch sử mới lần thứ ba trong tuần. Trong phiên giao dịch hôm qua, đã có lúc giá vàng lên trên mức 1.280 đôla bởi thông tin niềm tin người tiêu dùng Mỹ xuống mức thấp nhất trong vòng một năm và có khả năng các biện pháp nới lỏng sắp được áp dụng. Chung cuộc, giá kim loại quý giao kỳ hạn tháng 12 trên bảng điện tử Comex nhích nhẹ 3,7 đôla (0,3%), lên 1.277,5 đôla một ounce. Theo đó, nới rộng đà tăng kể từ đầu năm lên 17%.

Trong khi đó, giá dầu thô tiếp tục sụt mạnh phiên thứ tư liên tiếp. Báo cáo nhu cầu tiêu dùng năng lượng của Cơ quan dầu khí quốc gia Mỹ (API) cho thấy, trong tháng 8, nước Mỹ sử dụng bình quân 9,23 triệu thùng xăng, dầu một ngày, giảm so với mức 9,3 triệu trong tháng 7 và không tăng lần đầu tiên trong 3 tháng. Trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 10 hạ 91 cents (1,2%), xuống 73,66 đôla một thùng. Tuần qua, giá vàng đen trượt mạnh 3,6%, theo đó, nới rộng đà giảm trong năm nay lên 7,2%.

Trên thị trường ngoại hối New York, chuỗi tăng giá trong 4 phiên liên tiếp bị của đồng đôla chấm dứt. Tỷ lệ hoán đổi giữa đồng euro và đôla nới rộng 0,3%, lên 1,3041 đôla. Trong khi đó, tỷ lệ tương ứng so với yen Nhật không thay đổi, một đôla đổi được 85,77 yen.

Tuần qua, đồng yen mất giá so với tất cả 16 đồng tiền chủ chốt thế giới nhờ động thái can thiệp thị trường của ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Cụ thể, đồng trượt 2,1% giá trị so với đôla sau 5 phiên giao dịch – tuần điều chỉnh giảm rộng nhất kể từ giữa tháng 7.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)