Dow Jones xuống mức thấp nhất trong 3 tháng

Khởi đầu tuần mới trong xu thế giằng co, chứng khoán Mỹ thể hiện sự thận trọng. Giới đầu tư hoài nghi về những cam kết đạt được từ cuộc họp các Bộ trưởng tài chính nhóm 7 quốc gia giàu nhất thế giới (G7) bế mạc hôm chủ nhật vừa qua. Việc Bộ trưởng tài chính Mỹ Timothy Geithner khẳng định, Mỹ sẽ không có nguy cơ rớt hạng trái phiếu chính phủ AAA thổi phùng lên những phỏng đoán, cơn bão khủng hoảng nợ công đang lan truyền tới phố Wall.

Thị trường chóng vánh quay đầu đi xuống trong phiên buổi chiều. Tâm lý lo sợ bao trùm sau khi các chỉ số chính lần lượt xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh. Cùng thời điểm, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ông Jean-Claude Trichet cho biết, ECB "tự tin" Hy Lạp sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống mức giới hạn 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2012 từ 12,7 phần trăm trong 2009. Những nỗ lực giúp Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ sẽ làm chệch hướng đoàn tàu phục hồi của kinh tế thế giới.

Sau tiếng chuông báo kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones Industrial bốc hơi 103,84 điểm, tương ứng 1%, đóng cửa tại 9.908,39 điểm - mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 thoái lui 0,9%, xuống 1.056,74 điểm. Đây là phiên điều chỉnh ngày đầu tuần lớn nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,7%, chốt phiên 2.126,05 điểm. Trên thị trường New York, cứ 4 mã cổ phiếu rớt giá mới có 1 mã tăng.

Đà giảm của chứng khoán châu Á chậm lại. Chỉ số tổng hợp khu vực MSCI nới rộng biện độ điều chỉnh kể từ mức đỉnh 15 tháng được thiết lập hôm 17/1 lên 10%, sau khi để tuột thêm 0,5% ở phiên này, chốt tại 114,06 điểm. Đây là phiên đi xuống thứ ba liên tiếp của chỉ số này. Giới đầu tư thận trọng về kết quả kinh doanh của các nhà sản xuất thiết bị điện tử, cũng như hạn chế giao dịch trước dịp nghỉ Tết.

Đáng chú ý trong phiên hôm qua, phong vũ biểu Nikkei 225 trên sàn chứng khoán Tokyo đã tuột khỏi mốc 10.000 điểm, xuống mức thấp nhất trong 2 tháng tại 9.951,82 điểm, âm 1,1%. Vùng kháng cự 200 ngày ở 9.800 điểm được dự báo sẽ là chốt chặn tiếp theo cho đợt sóng điều chỉnh thứ hai của thị trường. Đồng yen nối dài chuỗi ngày lên giá, đe dọa lợi nhuận của các công ty trên thị trường quốc tế. Ngày 8/2, Chính phủ Nhật công bố tổng dư nợ cho vay trên toàn hệ thống ngân hàng trong tháng 1 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm.

Phiên này, sắc đỏ tiếp tục là gam màu chủ đạo trên các bảng điện tử. Tuy nhiên, những nỗ lực đánh lên vào cuối ngày giúp nhiều chỉ số co hẹp đà giảm, trong đó, một số thị trường đã được hưởng sắc xanh. Chứng khoán Hàn Quốc và Hong Kong lần lượt đóng cửa âm 0,9% và 0,6%. Hàn thử biểu Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục điều chỉnh 0,2%. Trong chiều hướng ngược lại, chứng khoán Australia bất ngờ nhích nhẹ 0,2% trong ngày chính phủ nước này ra quyết định thu hồi chương trình bảo hiểm tiền gửi và bảo lãnh huy động vốn do sức khỏe thị trường tín dụng đã tốt hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Chứng khoán Singapore tăng 0,2%. Thị trường Ấn Độ khởi sắc 0,9%. Trong khi đó, sắc xanh cũng kịp trở lại trên bảng điện tử Taiwan Taiex của Đài Loan, mặc dù biên độ tăng không đáng kể.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu hồi phục sau khi trải qua tuần điều chỉnh mạnh nhất trong 11 tháng. Cổ phiếu các công ty thực phẩm và khai mỏ đóng vai trò dẫn dắt sự đi của thị trường. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu thuộc khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 khởi sắc 0,6%, xóa đi mức sụt giảm 0,9% ở đầu ngày giao dịch, chốt tại 238,91 điểm. Ngày hôm qua, chỉ số xung lượng RSI-Stoxx 600 - kim chỉ nam tập hợp các số liệu so sánh về giá đóng cửa và biên độ dao động trong ngày của một loại cổ phiếu, xuống dưới 30 điểm vào đầu ngày giao dịch, ngưỡng chỉ báo thị trường đã phản ánh thái quá trong đợt điều chỉnh thứ hai này và nhiều khả năng sẽ sớm bật tăng trở lại. Sắc xanh trải khắp trên 13 bảng điện tử các thị trường. Chứng khoán Anh tăng 0,6%, trong khi đó, thị trường Đức và Pháp lần lượt cộng thêm 0,9% và 1,2% vào quỹ điểm.

Theo Nguyễn Hùng ( VNE)