Dự kiến giá vàng sẽ tiếp tục tăng

Giá vàng SJC (mua vào-bán ra) ở Hà Nội tại thời điểm lúc 16 giờ ngày 10/10 được niêm yết với giá 32,36-32,46 triệu đồng/lượng. TP.HCM, Nha Trang, Cần Thơ, giá vàng ở mức 32,32-32,44 triệu đồng/lượng. So với ngày 9/10, giá vàng tăng 60.000 đồng/lượng.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới được niêm yết với giá 1.347-1.348 USD/oz. Giá vàng tăng mạnh do sự suy yếu của đồng USD. Đồng bạc xanh giảm về mức thấp so với đồng JPY sau khi báo cáo của Mỹ cho thấy, tình hình việc làm của nước này ảm đạm hơn rất nhiều so với tháng 9/2010 vì có tới 95.000 việc làm bị cắt giảm.

Trong tuần, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng thông báo hạ lãi suất cơ bản từ 0-0,1%. Động thái này đã khiến thị trường tiền tệ bị xáo trộn mạnh và là miếng mồi cho giá vàng tiếp tục leo thang.

Thị trường vàng thế giới tăng chóng mặt trong tuần qua đã khiến nhiều người dân và giới đầu tư cân nhắc khi giao dịch. Trong khi đó, trong tuần, Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới (SPDR) đã 3 lần bán vàng ra với số lượng là 14,1 tấn, đưa số lượng vàng của Quỹ hiện nắm giữ còn ở mức 1288,24 tấn.

Một nhà giao dịch kim loại ở La Salle Futures Group Chicago cho rằng, đồng USD suy yếu cộng với việc FED tiếp tục duy trì lãi suất đồng USD ở mức thấp sẽ khiến giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới và sẽ sớm hướng về mốc 1.400 USD/oz.

Theo VOV