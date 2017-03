Dữ liệu kinh tế Mỹ hỗ trợ giá vàng đi lên

Thị trường vàng quốc tế bật tăng, có lúc lên sát 1.410 USD một ounce khi số liệu việc làm khu vực tư nhân Mỹ tăng trưởng không đạt dự báo.



Cụ thể theo báo cáo của ADP, khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm được 135.000 việc làm trong tháng 5, so với dự báo tăng 165.000 trước đó. Điều này khiến nhiều người lo ngại Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục gói nới lỏng tiền tệ, gây áp lực lên đồng bạc xanh và hỗ trợ cho giá vàng.



Ngoài ra, cá dữ liệu kinh tế khu vực châu Âu tiếp tục thể hiện sự yếu kém khi doanh số bán lẻ tháng Tư giảm 0,5% và giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước cho thấy bức tranh khu vực này vẫn chưa sáng sủa.



Chốt phiên Mỹ tối qua, mỗi ounce giao ngay tăng hơn 3 USD, lên sát 1.403 USD. Cùng lúc, giá vàng giao tháng Tám chốt ngày quanh 1.401,10 USD, tăng khoảng 4 USD so với phiên liền trước.



Giá kim loại quý tạm thời quay đầu đi xuống trong giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á. Tính đến 7h30, giờ Hà Nội, mỗi ounce có giá 1.398,40 USD, giảm gần 5 USD so với mở cửa. Nếu căn cứ theo tỷ giá ngân hàng 21.000 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện có giá khoảng 35,40 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...).



Trong khi đó, mức giá đóng cửa 5/6 của vàng miếng trong nước xoay quanh 40,89-41,04 triệu đồng, tức cao hơn giá thế giới trên dưới hơn 5,6 triệu đồng mỗi lượng.



Việc chứng khoán toàn cầu suy giảm gần đây cũng làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một khoản đầu tư thay thế. Hôm qua, thị trường chứng khoán Nhật đã chứng kiến phiên sụt giảm mạnh. Chỉ số Nikkei đã mất 18% kể từ cuối tháng năm.



Hiện nay, giới đầu tư chờ đợi số liệu việc làm phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Năm của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này. Giá vàng sẽ bị chi phối mạnh khi kết quả được công bố.





