Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc cao trên 300 tỷ USD

Trong đó, cổ phiếu và chứng khoán chiếm 296,12 tỷ USD, tiền gửi ngân hàng chiếm 20,41 tỷ USD, vàng thỏi chiếm 4,79 tỷ USD, quyền rút vốn đặc biệt (SDR) chiếm 3,41 tỷ USD, và tiền gửi tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế chiếm 2,67 tỷ USD.



Nguyên nhân khiến dự trữ ngoại tệ Hàn Quốc không có sự thay đổi nhiều là do các hoạt động quản lý giúp sinh lợi bù đắp cho sự sụt giảm trong việc chuyển đổi giá trị các tài sản không phải là USD.



Trong tháng trước, đồng euro đã giảm 2,4% so với đồng bạc xanh của Mỹ, trong khi đồng yen của Nhật giảm 2,1% so với đồng USD.



Tính tới cuối tháng 2/2013, Hàn Quốc xếp thứ 7 thế giới về lượng dự trữ ngoại tệ, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Sĩ, vùng lãnh thổ Đài Loan và Brazil.



Nguồn dự trữ ngoại tệ Hàn Quốc đã đạt mức trên 300 tỷ USD kể từ tháng 4/2011. Mức này được coi là ngưỡng quan trọng để bảo vệ thị trường tài chính trong nước trước nguy cơ rút vốn của nước ngoài, do tình hình bất ổn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và những rủi ro tại thị trường Eurozone bắt nguồn từ khủng hoảng tài chính tại Síp.



Theo Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), các nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2013 đã bán 1900 tỷ won (1,7 tỷ USD) cổ phiếu Hàn Quốc sau đợt mua vào hồi tháng Hai./.





Theo TTXVN