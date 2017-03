Dự trữ ngoại tệ Nhật Bản cao nhất trong lịch sử

Đây là mức dự trữ ngoại tệ cao nhất trong lịch sử nước này. Kỷ lục trước đó là 1.073,71 tỷ USD vào tháng 11/2009.

Lý do trực tiếp khiến dữ trữ ngoại tệ của nước này tăng là do Chính phủ Nhật Bản hôm 15/9 đã can thiệp vào thị trường tiền tệ, bán đồng yen và mua vào đồng USD để kìm hãm đà tăng giá của đồng yen.

Ngoài ra, đồng USD suy yếu so với đồng euro cũng làm tăng giá trị đối với các tài sản tính bằng đồng euro trong dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản.

Nhật Bản hiện là nước có dự trữ ngoại tệ lớn thứ hai thế giới. Theo các chuyên gia kinh tế, dự trữ ngoại tệ khổng lồ cho phép Tokyo giữ tỷ giá hối đoái ổn định để tạo môi trường thuận lợi cho nền kinh tế. Dự trữ ngoại tệ cũng là chỉ dấu về khả năng thanh toán nợ nước ngoài và khả năng bảo vệ đồng nội tệ.

Công ty Standard & Poor's đánh giá chỉ số tín dụng của Nhật Bản là AA (mức xếp hạng cao nhất là AAA).

Trung Quốc là nước có dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, với 2.450 tỷ USD.

Theo TTXVN/Vietnam+