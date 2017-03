Đức, Pháp thống nhất để IMF cứu Hy Lạp

Không còn bất đồng như cách đây ít ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tìm được tiếng nói chung về vấn đề Hy Lạp khi cho rằng người dân hai nước này sẽ chẳng vui vẻ gì nếu Chính phủ mang tiền đóng thuế của họ để giải quyết vấn đề của các quốc gia khác. Trước thềm cuộc gặp cấp cao của các quốc gia sử dụng đồng euro sẽ diễn ra trong ngày 25/3, cả hai nhà lãnh đạo này cũng đã khẳng định mọi nỗ lực để giải cứu Hy Lạp đều cần đến sự tham gia của IMF.

Tuy nhiên, trong khi thị trường tiếp tục chờ đợi tin tức từ cuộc gặp này thì tỷ giá đồng euro lại lao dốc trên thị trường hối đoái quốc tế, rơi xuống mức quy đổi thấp nhất so với đôla Mỹ trong vòng 3 tuần qua. Cuối phiên giao dịch tại New York đêm qua, một euro chỉ còn đổi được 1,3474 USD. Đồng tiền chung châu Âu cũng chỉ còn tương đương với 121,85 yen Nhật so với mức 122,03 yen trước đó. Đôla Mỹ gần như không thay đổi so với đồng yen, đạt 1 USD đổi 90,41 yen.

Sự lo lắng của giới đầu tư với đồng euro giúp giá vàng được lợi và tăng 1,55 USD trong đêm qua. Vào thời điểm 7 giờ sáng nay (giờ Hà Nội), giá vàng giao ngay đạt 1.103,2 USD một ounce. Các hợp đồng giao vàng kỳ hạn tháng 4 hiện có giá 1.103,6 USD một ounce.

Giá dầu giảm nhẹ trên thị trường giao dịch quốc tế sau khi Viện Năng lượng Mỹ cho biết kho dự trữ dầu thương mại của nước này tăng thêm 1,67 triệu thùng trong tuần qua. Giá dầu giảm khoảng 0,3%, còn 81,68 USD một thùng.

Chính phủ Nhật vừa thông báo xuất khẩu của nước này tăng tới 45,3% trong tháng 2 vừa qua do sự phục hồi của các thị trường châu Á. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn so với dự đoán 45,7% mà các chuyên gia kinh tế dự báo. Kim ngạch thương mại toàn cầu trong tháng 2 đạt hơn 2.000 tỷ USD và những hãng sản xuất công nghiệp lớn của Nhật như Komatsu hay Mitsubishi đã được hưởng lợi lớn từ con số này.

Lượng bán nhà cũ tại Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong tháng 2 (tháng thứ 3 liên tiếp). Mức giảm tương đương 0,6% và đạt 5,02 triệu căn trong tháng. Giá bán nhà trung bình cũng giảm 2%, xuống còn 165.100 USD một căn.

Google cho biết người sử dụng dịch vụ tìm kiếm của hãng này tại Trung Quốc sẽ được chuyển hướng sang trang web tại Hong Kong sau khi Google quyết định “khăn gói” khỏi Trung Quốc đại lục. Trang web tại Hong Kong của Google hiện vẫn chưa bị kiểm duyệt. Cùng thời điểm này, đồng sáng lập hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới Sergey Brin cũng lên tiếng đề nghị Chính phủ Mỹ gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề kiểm duyệt và chặn các trang web của hãng tại nước này.

Theo Nhật Minh ( VNE)