EIU hạ mức dự báo tăng trưởng của Mỹ, châu Âu

EIU giảm dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm 2012 xuống còn 1,3% so với mức dự báo đưa ra trước đó trong tháng 9/2011 là 2%, chủ yếu do tình hình xấu đi trong Eurozone. EIU cũng cho rằng kinh tế Mỹ đã chậm lại trong 12 tháng qua.



Đối với châu Âu, cuộc khủng hoảng nợ công trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu đã bao trùm lên mọi vấn đề. Gia tăng nguy cơ đổ vỡ của đồng euro cũng như bất đồng quan điểm giữa 17 thành viên trong khu vực về hành động cứu đồng tiền này đã làm giảm lòng tin của giới doanh nghiệp và người tiêu dùng.



Áp lực thị trường buộc các nước này phải thực hiện nhiều biện pháp khắc khổ, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng và khiến các nước trong khu vực rất khó khăn để điều chỉnh tài khóa.



Do đó, EIU đã hạ mức dự báo tăng trưởng GDP cho khu vực này xuống còn 0,3% vào năm 2012 so với dự báo trước đó là 0,8%. Cơ quan này còn nhận định rằng nếu cuộc khủng hoảng được chặn lại thì tăng trưởng sẽ phục hồi vào năm 2013, nhưng sẽ rất yếu ớt.



Trong khi đó, EIU nhận định kinh tế Nhật Bản tiếp tục phục hồi vào nửa cuối năm 2011 và tiếp tục đà phục hồi vào năm 2012 để đạt mức tăng trưởng GDP là 2,3%. Dự báo này không thay đổi so với nhận định trước đó của EIU về nền kinh tế đất nước "Mặt Trời mọc."



EIU cho rằng nguy cơ suy thoái ở châu Âu và Mỹ cũng ảnh hưởng đến các thị trường mới nổi, trong đó có nhiều nước chủ yếu xuất khẩu sang phương Tây. Do triển vọng tăng trưởng kinh tế ở Mỹ và châu Âu xấu đi, EIU cũng đã hạ mức dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2012 đối với hầu hết các thị trường mới nổi, kể cả Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Brazil.



Theo EIU, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại, nhưng vẫn tăng ấn tượng với tốc độ 8,2% nếu các nhà lãnh đạo nước này ngăn chặn được lạm phát và đổ vỡ của thị trường bất động sản.



Về tốc độ tăng trưởng GDP của cả thế giới vào năm 2012, tính theo sức mua tương đương (PPP), EIU dự báo sẽ đạt mức 3,3%. Mức dự báo này cho thấy đà giảm nhiều so với mức dự kiến tăng trưởng trong năm 2011 là 3,7% và mức tăng trưởng gần 5% trong năm 2010.





(TTXVN/Vietnam+)