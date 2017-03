EU bực dọc với phí du lịch mới của Mỹ

14USD/du khách



14 USD nghe ra không nhiều. Nhưng trong mùa thu này, tổng số tiền thu được từ một số du khách nước ngoài vào Mỹ đủ làm EU tức giận. Tháng này, nhiều thành viên trong Quốc hội châu Âu và các viên chức EU khác đang lên án lệ phí mới là phi lý và đi ngược lại các thỏa thuận Mỹ-EU.



Trong một cuộc họp gần đây ở Strasbourgh, Alexander Graf Lambsdorff, thành viên Quốc hội châu Ấu, nói: “Hơi kỳ lạ nếu đưa ra một loại thuế để thúc đẩy du lịch”, vì có thể làm du khách không muốn đến Mỹ. Vấn đề đang tranh cãi là cái gọi là Hệ thống điện tử cấp phép du lịch (ESTA), một mức phí 14 USD mà du khách từ 36 quốc gia giờ đây phải trả trước khi vào Mỹ, 4 USD trong đó là phí hành chính ESTA và 10 USD chi trả cho những hoạt động để quảng cáo Mỹ như một điểm đến du lịch. Có nghĩa là, du khách đến Mỹ được yêu cầu trả tiền quảng cáo khuyến khích du lịch Mỹ.



EU muốn trả đũa?



Đầu tháng 8, Cao ủy EU về các vấn đề nội địa, Cecilia Malmstrom đã phản ứng ngay khi Mỹ chính thức thông báo phí có hiệu lực vào tháng 9. “Tôi rất tiếc về mức phí này. Tôi cho rằng những yêu cầu mới này .. không phù hợp với cam kết của Mỹ là sẽ tạo thuận lợi cho du lịch xuyên Đại tây dương.”



Theo Ủy ban châu Âu về các vấn đề nội địa, EU hiện đang tìm hiểu khả năng thực hiện một hệ thống tương tự đối với du khách đến từ Mỹ. Một nghiên cứu về chính sách đang được thực hiện để điều tra tính khả thi của một loại phí như thế.



Phí mới của Mỹ chỉ áp dụng cho du khách đến từ các quốc gia không được yêu cầu có visa – một danh sách gồm 36 quốc gia trên thế giới kể cả các nước thành viên EU, ngoại trừ Bulgaria, Cyprus, Ba Lan và Romania. Trong một cuộc họp quốc hội hồi tuần rồi, một số thành viên trong Quốc hội châu Âu (MEP) than phiền phí này thực chất là một loại visa, nhất là khi những du khách không trả phí có thể bị từ chối nhập cảnh Mỹ. Việc Mỹ tính lệ phí này cũng thể hiện một bước lùi cho những nỗ lực của EU nhằm bỏ visa vào Mỹ cho tất cả công dân EU, một mục tiêu có ý nghĩa tiến bộ trong những năm gần đây.



Elmar Brok, chủ tịch ủy ban Quốc hội châu Âu đang quan sát các mối quan hệ Mỹ-EU, cho biết: “Bạn không thể giới thiệu một visa mới như họ đã làm. EU cần tiếp tục thương lượng với Mỹ và nếu cần, đưa ra một phí mới của riêng mình”.



Lo ngại về an toàn dữ liệu



Các chính khách EU cho biết phí mới gây lo ngại về mặt bảo vệ dữ liệu. Phí chỉ được trả bằng một trong bốn loại thẻ tín dụng chính – Visa, MasterCard, American Express và Discover – tất cả đều ở Mỹ. Những người chỉ trích e ngại dữ liệu trong thẻ tín dụng có thể được sử dụng để theo dõi hoạt động của du khách và dữ liệu có thể được bộ An ninh Nội đia Mỹ dùng vào các mục đích an ninh



Theo Jan Phillip Albrecht, thành viên Đảng Xanh ở Đức, “Tôi không muốn cảnh sát sử dụng dữ liệu của tôi vào một mục tiêu hoàn toàn khác. Ủy ban EU phải hành động và cho Mỹ biết rằng chúng ta cần bảo vệ quyền của công dân mình. Tranh cãi phải diễn ra giữa những người bình đẳng.”



Đối với công nghiệp du lịch, Steve Lott, đại diện hiệp hội Vận chuyển hàng không quốc tế, nói với đài CNN hồi đầu tháng này, “Giống như mời một người bạn đến ăn tối và sau đó tính một mức giá với họ ngay ở cửa. Nếu ý tưởng là làm cho Mỹ hiếu khách hơn và phát triển du lịch, tăng phí nhập cảnh có vẻ đi ngược lại những gì các bạn đang cố gắng thực hiện.”



Các viên chức Ủy ban châu Âu hứa giải quyết vấn đề trong những cuộc họp sắp tới với đối tác phía Mỹ. Nhân danh đại diện chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton, bộ trưởng các vấn đề châu Âu, Olivier Chastel khẳng định: “EU chú trọng nhiều đến vấn đề dành đặc quyền cho nhau,” và văn phòng của ông “sẽ làm mọi thứ có thể để cùng với Ủy ban thiết lập nguyên tắc dành đặc quyền trong du lịch.”





Theo Võ Phương (SGTT/ Der Spiegel)