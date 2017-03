EU đánh giá cao nỗ lực của TBN đối phó với nợ công

Phát biểu trước báo giới tại Brussels (Bỉ), người phát ngôn Ủy ban các vấn đề kinh tế của EC Simon O'Connor đã đán giá cao các biện pháp tài chính mới của Chính phủ Tây Ban Nha. Ông đồng thời nhấn mạnh EC mong nhận được bản chi tiết gói biện pháp thắt lưng buộc bụng trị giá 65 tỷ euro (tương đương 80 tỷ USD) mà Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vừa công bố nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ.



Gói biện pháp khắc khổ trên của chính quyền Madrid bao gồm các kế hoạch cắt giảm chi tiêu và nhiều biện pháp khác, trong đó đáng chú ý là việc tăng thuế giá trị gia tăng (VAT), giúp mang lại 65 tỷ euro từ nay đến cuối năm 2014 với mục tiêu cuối cùng là giảm thâm hụt ngân sách nhà nước hàng năm. Theo đó, mục tiêu giảm thâm hụt mà Tây Ban Nha hướng đến sẽ giảm dần từ 6,3% trong năm 2012 xuống còn 2,8% Tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2014, dưới mức trần 3% theo quy định của EU.



Gói tiết kiệm trên được công bố một ngày sau khi các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Hội nghị bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và nhất trí dành cho Tây Ban Nha 30 tỷ euro đầu tiên trong gói cứu trợ 100 tỷ euro mà Madrid xin cứu trợ từ các đối tác khu vực để vực dậy ngành ngân hàng đang đứng trước nguy cơ phá sản.



Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, c ảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 5 thợ mỏ tham gia cuộc biểu tình bên ngoài toà nhà Bộ Công nghiệp ở thủ đô Madrid để phản đối việc chính phủ nước này quyết định cắt giảm 63% trợ cấp cho ngành công nghiệp khai thác than cũng như thắt chặt một loạt các chương trình xã hội dành cho công nhân ngành này.



Những người bị bắt giữ do đã ném pháo, đá vào cảnh sát cũng như có hành vi chống lại những người thi hành công vụ. Cảnh sát đã buộc phải sử dụng súng bắn đạn cao su để trấn áp những hành động quá khích của người biểu tình. Ước tính khoảng hơn 25.000 người tham gia cuộc biểu tình này. Anh ninh xung quanh toà nhà Bộ Công nghiệp và trụ sở Đảng Nhân dân cầm quyền được tăng cường lên mức tối đa.





(TTXVN)