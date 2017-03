EU đề xuất thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng

Theo Liên minh châu Âu (EU), khu vực an ninh và quốc phòng là một ngành công nghiệp quan trọng ở châu Âu vì khu vực này trực tiếp sử dụng 400.000 lao động và gián tiếp tạo thêm 960.000 công việc khác, với doanh thu đạt 96 tỷ euro (khoảng 126,7 tỷ USD) trong năm 2012.



Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 2001-2010, chi phí quốc phòng của EU đã sụt giảm từ 251 tỷ euro xuống còn 194 tỷ euro, chủ yếu do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu.



Bên cạnh đó, việc các thị trường châu Âu bị xé lẻ với hơn 80% vốn đầu tư cho trang thiết bị quốc phòng là do từng quốc gia chi trả cũng khiến vấn đề sụt giảm ngân sách quốc phòng trở nên trầm trọng hơn.



Bản dự thảo 17 trang về các kế hoạch quốc phòng của EC, cơ quan điều hành của EU, nêu rõ: "Việc duy trì và phát triển các năng lực quốc phòng nhằm đáp ứng những thách thức hiện nay và trong tương lai cho dù ngân sách hạn hẹp, sẽ chỉ khả thi nếu những cải tổ sâu rộng về cơ cấu và chính trị được thực hiện."



Bản dự thảo đưa ra những đề xuất nhằm tiếp tục củng cố thị trường quốc phòng của EU, tăng cường khả năng cạnh tranh của các công nghệ nền tảng của châu Âu cũng như sự phối hợp giữa khu vực dân sự và quốc phòng trong lĩnh vực nghiên cứu.



Dự thảo đề xuất nói trên sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị cấp cao EU vào tháng 12 tới.





Theo TTXVN