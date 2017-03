EU kêu gọi Nga bỏ lệnh cấm nhập khẩu rau quả

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề y tế John Dalli cho biết sẽ gửi thư cho nhà chức trách Nga để thông báo những diễn biến mới về tình hình dịch bệnh, theo đó khẳng định những kết quả xét nghiệm dưa chuột tại Tây Ban Nha và Đức đều không phát hiện thấy khuẩn E.coli, khiến 18 trường hợp tử vong tại Đức.Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã xóa tên dưa chuột Tây Ban Nha khỏi danh sách báo động về thực phẩm trong EU, đồng thời cho biết hiện các nhà chức trách châu Âu đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh trong khu vực.Trong khi đó, ngày 2/6, Nga tuyên bố sẽ chỉ bãi bỏ lệnh cấm trên khi EU chứng minh được thực phẩm có nguồn gốc từ các nước trong EU là an toàn và khu vực này đã hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh.Đại sứ Nga tại EU Vladimir Chizhov khẳng định trước đó, EU đã không thông báo đầy đủ cho Nga tình hình các trường hợp tử vong do khuẩn đường ruột E.coli gây ra, trừ một trường hợp tại Đức.Hơn một tháng kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm khuẩn E.coli gây chết người, Nga chưa nhận được một thông tin nào từ EU. Ông Vladimir Chizhov bác bỏ ý kiến cho rằng việc áp đặt lệnh cấm của Nga là bất ngờ.Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời ông Chizhov nói rằng Nga biết các nhà sản xuất rau quả tại EU đang chịu những tổn thất to lớn, song những thiệt hại về tài chính không thể so sánh với những mất mát về tính mạng và sức khỏe.Cùng ngày, Nga tuyên bố sẽ tạm thời cấm nhập khẩu các sản phẩm động vật từ ba bang của Brazil kể từ ngày 15/6 này. Theo Cơ quan kiểm duyệt nông sản của Nga, Mátxcơva đưa ra quyết định trên sau khi các nhà chức trách Nga tháng Tư vừa qua phát hiện thấy một số công ty của Brazil không đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của Nga về vệ sinh an toàn thực phẩm.Theo quyết định trên, Nga sẽ hạn chế nguồn cung ứng từ tất cả các doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện vệ sinh tại các bang Mato Grosso, Parana và Rio Grande do Sul của Brazil.Liên quan đến dịch bệnh do nhiễm khuẩn E.coli, ngày 2/6, các quan chức y tế Mỹ thông báo đã có ba trường hợp tử vong nghi là bị nhiễm chủng vi khuẩn này sau khi đi du lịch từ Đức về. Hiện Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ đang đợi kết quả phân tích mẫu bệnh phẩm trước khi đưa ra tuyên bố về dịch bệnh.Trước đó, Anh thông báo phát hiện bảy trường hợp nhiễm khuẩn E.coli, trong đó có ba công dân Anh đi du lịch từ Đức về và bốn công dân quốc tịch Đức.