EU nợ ngân hàng Mỹ gần 200 tỷ USD

Các quốc gia châu Âu đang nợ hệ thống ngân hàng Mỹ 176 tỷ USD . Đây là thông tin mới được Barclays Capital công bố trong ngày 9/2. Theo tập đoàn tài chính của Anh, 73 ngân hàng lớn tại Mỹ đang là chủ của khoản nợ trị giá 82 tỷ USD của Ireland, 68 tỷ USD của Tây Ban Nha, 18 tỷ USD của Hy Lạp và 8 tỷ của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, hầu hết các ngân hàng này đều tuyên bố, đây đều là những khoản vay thế chấp, với độ mạo hiểm không cao.

Trong khi đó, một số nguồn tin từ châu Âu cho thấy, các quốc gia sử dụng đồng euro đang cân nhắc kế hoạch trợ giúp, nhằm giúp kinh tế Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng. Thông tin này lập tức khiến euro tăng giá trở lại so với đôla Mỹ.

Tỷ giá giao dịch hai đồng tiền này tại New York đêm 9/2 đạt một euro đổi 1,3782 USD, tăng 1% so với 24 giờ trước đó. Tỷ giá này từng rơi xuống mức thấp nhật trong vòng hơn một năm qua vào cuối tháng 11/2009 trước sự lo lắng về khủng hoảng nợ tại Hy Lạp. Tuy tăng so với đôla Mỹ nhưng đồng euro tiếp tục mất giá 9% so với yen Nhật. Vào sáng nay theo giờ Tokyo, một euro chỉ còn tương đương 123,47 yen.

Giá vàng dao động quanh mức 1.075 USD một ounce trước thông tin lạc quan từ châu Âu. Vào thời điểm 7 giờ sáng nay (theo giờ Hà Nội), giá vàng giao ngay trên thị trường giao dịch điện tử New York đạt 1.077,6 USD một ounce.

Đôla Mỹ giảm đẩy giá dầu thô lên cao. Dầu thô ngọt, nhẹ, giao tháng 3 được giao dịch tại New York với giá 73,75 USD một thùng, tăng 2,6%. Giá dầu Brent tại London cũng đạt 72,13 USD một thùng, tăng 2,9%.

Một số Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ vừa tiết lộ chi tiết gói tài chính mà Chính quyền Tổng thống Obama dự định thực hiện nhằm kích thích thị trường lao động và cải thiện hệ thống chăm sóc y tế. Theo các nghị sĩ này, dự thảo dài 362 trang của chính quyền Mỹ không đưa ra nhiều kế hoạch tạo mới việc làm nhưng các nhà làm luật dự kiến chi khoản tiền trị giá 10 tỷ USD để khuyến khích các doanh nghiệp thuê thêm nhân công.

Đại diện của Honda cho biết hãng này sẽ phải thu hồi 420.443 xe thuộc một số dòng xe sản xuất năm 2001 và 2002 do sai sót về hệ thống túi khí. Lượng xe thu hồi bao gồm 378.758 xe tại Mỹ và 41.685 xe Canada.

Trong khi Google thất thế tại Trung Quốc thì hãng tìm kiếm nội địa Baidu lại công bố mức tăng trưởng lợi nhuận lên tới 48% trong quý IV/2009. Doanh thu của hãng tìm kiếm này đạt 427,9 triệu Nhân dân tệ (62,7 triệu USD) chỉ trong 3 tháng cuối năm ngoái. Nguồn thu chủ yếu của hãng đến từ quảng cáo.

Ngân hàng Thụy Sĩ UBS hôm qua công bố lợi nhuận đã quay trở lại trong quý 4 vừa rồi, sau hơn một năm thua lỗ. Theo đó, trong quý 4/2009, ngân hàng này thu lợi nhuận 1,12 tỷ USD. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh này vẫn không vực dậy lòng tin của nhà đầu tư vào ngân hàng, khi giá cổ phiếu của UBS tiếp tục đi xuống trong chiều qua. Ngân hàng này đã bị ảnh hưởng nặng nề không những do khủng hoảng tài chính mà còn áp lực từ cộng đồng quốc tế với những cáo buộc UBS tiếp tay cho nhiều người giàu trốn thuế.

Nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Peru đạt 4,88 tỷ USD trong năm 2009, là điều kiện thuận lời để nước này tiếp tục phát triển ngành năng lượng, theo báo cáo đưa ra hôm qua. Peru hy vọng nguồn vốn có thể tăng lên 46,7 tỷ USD trong vòng 5 đến 7 năm tới, trong đó, 35 tỷ USD tập trung vào lĩnh vực khai mỏ. Khai mỏ là ngành then chốt của Peru do ngành này mang lại 16 tỷ USD trong năm 2009, chiếm tới 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Theo Nhật Minh - Thanh Bình ( VNE)