EU thất thu hàng năm khoảng 200 tỷ euro thuế VAT

Chỉ riêng tại Bỉ, số tiền thất thoát lên đến 4,9 tỷ euro trong năm 2011.



Đây là thông tin do Ủy ban châu Âu (EC) công bố hôm 19/9.



Đánh giá về vấn đề này, Cao ủy EU phụ trách về thuế, Algirdas Semeta cho rằng sự thất thoát này là không thể chấp nhận được do điều đó có thể do tác động rất lớn tới tình hình tài chính công.



Theo EC, nguyên nhân chủ yếu gây thâm hụt thuế chính là tình trạng gian lận, các công ty bị phá sản, mất khả năng thanh toán, nhầm lẫn trong tính toán và tình trạng thanh toán chậm.



Tuy nhiên, có một mối liên hệ mật thiết giữa sự gia tăng tình trạng thất nghiệp, khoảng cách giữa nguồn thu VAT dự kiến và nguồn thu thực tế. Khoảng cách này ngày càng tăng kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng nợ công năm 2008.



Số tiền thất thoát năm 2011 là 193 tỷ euro (258 tỷ USD), tức tương đương 1,5% sản lượng kinh tế của EU. Italy dẫn đầu về số tiền thất thoát thuế với 36,1 tỷ, đứng sau là Pháp (32 tỷ) và Đức (27 tỷ).



Trong số các nước Đông Âu, Romania dẫn đầu, tiếp theo là Hy Lạp.



Để đối phó với vấn đề thất thoát thuế VAT, EC sẽ thông qua một cơ chế thuế quan chặt chẽ, đơn giản hóa hệ thống thu thuế và hạn chế việc miễn thuế. Bắt đầu từ tháng 1/2015, EC sẽ áp dụng cơ chế một cửa dành cho các dịch vụ trên mạng nhằm khuyến khích việc tuân thủ nộp thuế.





Theo Hương Giang (TTXVN)