EU vung tiền cứu Hy Lạp

Sáng 13/3, tờ The Guardian đưa tin về việc các quốc gia trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu sẽ dành khoản ngân sách tối đa lên tới 25 tỷ euro để trợ giúp Hy Lạp. Trích dẫn nguồn tin từ Ủy ban châu Âu (EC), tờ báo này cho biết khoản tiền sẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp Chính phủ Hy Lạp chính thức yêu cầu trợ giúp. Theo dự kiến, các Bộ trưởng Tài chính châu Âu sẽ tham dự một cuộc họp vào đầu tuần tới để quyết định quy mô cho gói trợ giúp. Theo các chuyên gia kinh tế, tổng lượng tín dụng mà Hy Lạp cần trong năm 2010 lên tới 53,2 tỷ euro.

cân nhắc việc bổ nhiệm vị trí Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED)

Tại Mỹ, Tổng thống Obama đang. Theo những nguồn tin thân cận với Tổng thống Mỹ, bà Janet Yellen, hiện là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco đang chiếm ưu thế trong cuộc đua với ông Robert Gibbs, đương kim Phó chủ tịch FED. Bà Yellen là một người theo quan điểm duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp nên sự lựa chọn của Tổng thống Obama chắc chắn sẽ có tác động lớn tới thị trường tiền tệ, tài chính Mỹ và thế giới.

Trong khi đó, thương mại Mỹ lại đón nhận một tin vui trong ngày 11/3 khi doanh số bán lẻ nội địa, theo thống kê của Chính phủ nước này, đã tăng 0,3% trong tháng 2/2010. Đây là mức tăng ngoài dự kiến của các chuyên gia kinh tế. Doanh số tăng ở hầu hết các mặt hàng, từ quần áo tới thiết bị điện tử cho thấy người tiêu dùng Mỹ đã bắt đầu lạc quan hơn với triển vọng kinh tế.

Những thông tin kinh tế vĩ mô nêu trên đã tác động lớn tới thị trường hối đoái quốc tế. Đồng euro tiếp tục xu hướng tăng giá trong những ngày qua trong khi đôla Mỹ có dấu hiệu đi xuống so với hầu hết các đồng tiền. Cuối phiên giao dịch ngày 12/3 tại New York, một euro đổi được 1,3757 USD, tăng khá mạnh so với mức 1,3673 USD của ngày thứ năm. Đôla Mỹ cũng mất giá so với đồng đôla Canada, franc Thụy Sĩ và bảng Anh. So với yen Nhật, một USD hiện đổi được 90,51 yen, giảm so với mức 90,6 yen của 24 giờ trước đó.

Thông tin về doanh số bán lẻ Mỹ khiến các nhà đầu tư cho rằng xu hướng dự trữ của người dân đang giảm, giá vàng vì thế tiếp tục xuống thang. Giá vàng giao ngay trên thị trường New York hiện ở mức 1.109 USD, giảm 0,3 USD một ounce. Tuy nhiên, các hợp đồng giao tháng 4 lại tăng giá 1 USD, đạt 1.109,3 USD một ounce.

Giá dầu thô tiếp tục lùi xa khỏi ngưỡng 82 USD một thùng. Tại New York, dầu thô ngọt, nhẹ, giao tháng 4 hiện ở mức 81,24 USD một thùng, giảm 1,1%. Giá dầu Brent tại London giảm 89 cent, còn 79,39 USD một thùng.

CEO nổi tiếng của hãng Apple Steve Jobs vừa nhận được khoản thưởng năm trị giá 5 triệu USD của hãng này. Khoản thưởng này được cho là xứng đáng với thành tích điều hành xuất sắc của Jobs trong năm qua.

Cũng liên quan đến lương thưởng của lãnh đạo các tập đoàn lớn, Shantanu Narayen, CEO của Adobe Systems cũng vừa thông báo thu nhập trong năm 2009. Tính cả lương và thưởng, Narayen nhận được 5,2 triệu USD, giảm 68% so với năm 2008. Nguyên nhân chủ yếu của sự sụt giảm này là do những khó khăn mà Adobe gặp phải trong năm qua trên thị trường công nghệ toàn cầu.

Theo Nhật Minh ( VNE)