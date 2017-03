Euro giảm mạnh phiên thứ 3 liên tiếp

Đồng Euro đang nằm trong xu hướng giảm dài hạn và có thể hướng về ngưỡng 1 Euro = 1,1 USD vào cuối năm nay. (Ảnh: Globalization101)



Tính tới 12h04 phút sáng 26/5 (giờ Tokyo) đồng Euro giảm xuống mức 1 Euro = 1,2293 USD, so với mức 1 Euro = 1,2345 USD vào cuối phiên giao dịch 25/5 trên sàn New York.



Trong phiên, có lúc Euro xuống tới 1 Euro = 1,2178 USD.



So với đồng Yen Nhật, tới cuối giờ sáng nay (26/5), 1 Euro chỉ còn đổi được 110,86 Yen, thấp hơn khá nhiều so với mức 1 Euro = 111,39 Yen cuối phiên hôm qua.



Theo Bloomberg, tính từ đầu năm tới nay, đồng Euro đã rớt tổng công 6,9% so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Trong khi đó, USD tăng 10,3% và Yen tăng 14,2%.



“Quá trình tái cấu trúc hệ thống tài chính sẽ mất nhiều thời gian. Và nó có thể lan rộng ra các nước khác trong khu vực. Đồng Euro sẽ còn xuống tiếp”, Masahide Tanaka – chiến lược gia cao cấp tại Tokyo của ngân hàng lớn thứ hai Nhật Bản, Mizuho Trust & Banking Co. nói.



Theo ông Daisuke Karakama - nhà kinh tế học về mảng thị trường của Ngân hàng Mizuho Corporate Bank Ltd. Đồng Euro vẫn đang nằm trong xu hướng giảm giá dài hạn, cho tới khi nào EU lập ra được một quỹ tiền tệ chung để giải cứu các quốc gia đang nặng nợ.



Gói giải cứu vừa trị giá 750 tỷ Euro (922 tỷ USD) công bố hôm 10/5 vừa qua là cơ sở để giúp cho các nhà hoạch định chính sách có thể hướng tới việc thành lập một quỹ như vậy.



Theo ông Karakama, đồng Euro có thể hướng về ngưỡng 1 Euro = 1,1 USD vào cuối năm nay.





Theo H.Linh (VNN/ Bloomberg)