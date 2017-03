Euro giữ giá khi Thủ tướng Italy tuyên bố từ chức

Tuyên bố của ông Berlusconi làm gia tăng hy vọng về khả năng giải quyết nợ công của Italy. Dự kiến các biện pháp cải cách kinh tế mới nhất của chính phủ sẽ được Quốc hội Italy đưa ra thảo luận và bỏ phiếu trong tuần tới.



Chiều 9/11 tại Tokyo, đồng euro đổi được 1,3833 USD và 107,21 yen Nhật, ít thay đổi so với các mức tương ứng 1,3836 USD/euro và 107,50 yen/euro đêm trước tại New York. Trong khi đó, đồng USD lại giảm giá so với đồng yen, từ 77,70 yen/USD xuống 77,56 yen/USD.



Theo giới phân tích, thông tin mới nhất từ Italy đã tiếp sức cho thị trường chứng khoán Mỹ và phần nào hỗ trợ đồng tiền chung châu Âu đang trên đà sa sút giá trị.



Nhà phân tích Teppei Ino thuộc Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ thì cho rằng trung tâm của nỗi lo đang dồn về Italy, sau khi giới đầu tư đồng loạt bán tháo trái phiếu của chính phủ nước này. Bất ổn chính trị có thể sẽ qua, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc khủng hoảng nợ tại Italy sẽ sớm chấm dứt.



Trong phiên này, thị trường tiền tệ thế giới tỏ ra khá ổn định, sau khi Trung Quốc công bố số liệu cho thấy lạm phát tại nước này đã chậm lại nhiều trong tháng 10/2011 và chỉ tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng thấp nhất kể từ tháng 5/2011. Theo giới phân tích, lạm phát giảm cho phép Chính phủ Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.



Cùng ngày, đồng USD giảm giá mạnh so với đồng đôla Singapore (SGD) và đôla Đài Loan (TWD), lần lượt từ 1,2720 SGD/USD xuống 1,2708 SGD/USD và từ 30,07 TWD/USD xuống 30,04 TWD/USD.





Theo Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)