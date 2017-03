Euro tăng giá nhờ nỗi lo nợ công Eurozone vợi bớt

Tại Tokyo vào chiều 13/1, 1 euro đã tăng lên 1,2831 USD và 98,48 yen so với 1,2816 USD và 98,38 yen vào cuối giờ chiều hôm trước 12/1 trên thị trường New York. Đồng bạc xanh vẫn giữ ở mức không đổi là 76,75 yen.



Phiên này, đồng euro nhận được hỗ trợ từ sự bảo đảm đối với đồng tiền này của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng như niềm tin được tái lập sau hai đợt phát hành trái phiếu thành công của Italy và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đồng tiền này vẫn đang nằm trong xu thế giảm và thậm chí, nếu có hồi phục lên mức 1,30 USD/euro thì Pháp vẫn khó mà có thể thoát khỏi việc bị các hãng xếp hạng tín dụng hạ bậc tín nhiệm.



Nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu này đang là "ứng cử viên" có thể bị đánh tụt khỏi hạng cao nhất AAA, và nếu như vậy thì động thái đó chắc chắn sẽ khiến đồng tiền chung châu Âu suy yếu.



Tại phiên họp chính sách đầu tiên của năm 2012, ECB đã tuyên bố giữ nguyên lãi suất ở mức thấp hiện tại là 1,0%, đúng như dự báo của giới chuyên gia, sau hai tháng liền giảm xuống trước đó. Động thái này được một số nhà phân tích cho rằng, sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu đồng euro hồi phục lên mức 1,30 USD ngay trong tuần tới.



Trong phiên 13/1, đồng bạc xanh biến động trái chiều so với các đồng tiền châu Á, khi tăng lên so với các đồng tiền của Indonesia và Đài Loan, song lại giảm giá so với các đồng tiền của Thái Lan, Singapore, Philippines và Hàn Quốc.





Thùy Chi (TTXVN/Vietnam+)