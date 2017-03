Euro tăng giá trước hội nghị thượng đỉnh EU lần 2

Trong phiên giao dịch buổi chiều tại Tokyo, đồng euro giao dịch ở mức 1,3913 USD và 105,77 yen, so với 1,3904 USD và 105,78 yen tại New York trong phiên giao dịch ngày 25/10.



Trong khi đó, đồng USD tăng lên 76,01 yen, sau khi giảm xuống mức thấp kỷ lục sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 75,73 yen.



Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 26/10 tại Brussels, các nhà lãnh đạo châu Âu dự định sẽ đưa ra kế hoạch giải cứu khu vực đồng euro sau nhiều tháng do dự, dẫn đến sự chỉ trích từ các nền kinh tế lớn khác trên thế giới.



Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng một thỏa thuận cuối cùng về việc tăng vốn cho Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu (EFSF) và yêu cầu các chủ nợ của Hy Lạp xóa nợ cho nước này có thể bị hoãn lại.



Thêm vào đó, việc hội nghị bộ trưởng tài chính EU dự kiến diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh bị hủy cũng khiến các nhà phân tích có lý do để nghi ngờ khả năng về khả năng đạt được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ.



Mặc dù vậy, bất kỳ thông báo cụ thể chính thức về việc tăng cường nguồn lực cho EFSF cũng sẽ không thể được đưa ra ngay tại hội nghị lần này.



Đối với đồng yen - là đồng tiền an toàn - đồng tiền này đã hấp dẫn giới đầu tư khi các vấn đề nợ công ở châu Âu vẫn chưa được giải quyết, còn kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng thấp.



Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản ngày 26/10 cảnh báo Tokyo sẽ cân nhắc mọi biện pháp có thể để ngăn chặn tình trạng đầu cơ vào đồng nội tệ của nước này, trong đó có việc bán ra đồng yen.



Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ thảo luận về các biện pháp nới lỏng tiền tệ bổ sung nhằm hạn chế tác động của một đồng yen mạnh đối với nền kinh tế tại cuộc họp ngày 27/10.



BoJ có thể xem xét khả năng mở rộng chương trình mua tài sản trị giá 50.000 tỷ yen thêm 5.000 tỷ yen nữa.



Trong phiên giao dịch cùng ngày, đồng yen vững giá so với đồng đôla Singapore, đồng won Hàn Quốc, đồng peso Philippines, đồng baht Thái Lan, đồng rupiah Indonesia và đồng đôla Đài Loan.





Theo Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)