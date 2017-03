Euro và cuộc khủng hoảng sống còn

Lý lẽ cho euro “toàn mạng”



Reuters dẫn lời ông Dai Xianglong, chủ tịch hội đồng quốc gia An sinh xã hội của Trung Quốc, cho rằng đồng euro sẽ sống sót qua cơn khủng hoảng. Trước đó, Wall Street Journal cũng cho rằng đồng euro có thể vượt qua được cơn khó khăn hiện tại. Theo đó, vì lý do chính trị nên lãnh đạo các nước châu Âu sẽ không để cho đồng euro rơi vào tình trạng “diệt vong”. Hơn thế, việc quay trở lại đồng tiền cũ có thể sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với việc nỗ lực vượt qua cơn khó khăn hiện tại.



Ngoài ra, các quốc gia thành viên cũng có thể được lợi rất nhiều về khía cạnh tài chính hay kinh tế nếu nằm chung trong một liên minh sử dụng đồng euro. Bằng chứng là trong quá khứ, sau khi chuyển từ sử dụng đồng lira sang euro, Ý được lợi rất nhiều trong việc giảm áp lực nợ quốc gia hay lãi suất trái phiếu chính phủ cũng đã giảm đi một nửa sau khi dùng đồng euro. Lạc quan hơn, ông Iain Begg, kinh tế gia tại trường Kinh tế London, còn cho rằng nhờ cuộc khủng hoảng lần này mà EU sẽ “nâng cấp” về thể chế để hoàn thiện khu vực sử dụng đồng euro, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đồng euro.



Những dự báo ảm đạm



Cuối tuần trước, Telegraph thực hiện một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi gồm mười câu về nền kinh tế, tài chính của Anh quốc cũng như châu Âu. Việc khảo sát được thực hiện với 25 chuyên gia kinh tế hàng đầu. Kết quả trả lời của chín câu hỏi đầu tiên về nền kinh tế Anh không tạo ra sự quan tâm sâu sắc bằng câu hỏi thứ mười rằng liệu đồng euro có thể tồn tại trong năm năm tới với các thành viên như hiện nay hay không. Kết quả nhận được là có đến 12 trong số 25 chuyên gia cho rằng euro sẽ “chết yểu” trong năm năm tới, tám chuyên gia dự đoán ngược lại và năm chuyên gia không dự báo.



Andrew Lilico, kinh tế gia trưởng về cố vấn chính sách hối đoái, nói rằng: “Cơ hội gần như là con số 0 để đồng euro có thể tồn tại được với các thành viên hiện tại”. Douglas McWilliams, thuộc trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh, còn bi quan hơn khi cho rằng: “Có thể đồng euro thậm chí còn không thể tồn tại nổi trong các tuần tới”.



Một bất ngờ khác chính là bốn trong số các chuyên gia được khảo sát lại dự đoán, mặc dù mọi người đều nghi ngờ rằng Hy Lạp và các nền kinh tế yếu hơn sẽ rời khỏi khu vực sử dụng đồng euro nhưng khả năng rời sớm nhất có thể lại là Đức. Peter Warburton của tổ chức tư vấn Economic Perspectives nói rằng: “Euro sẽ tồn tại nhưng không giống như hình thức hiện tại”. Tim Congdon của cơ quan Nghiên cứu tiền tệ quốc tế cho biết: “Có thể cũng sụp đổ hoàn toàn vì sự mâu thuẫn gia tăng giữa Đức và Pháp”. Dường như giới đầu tư đang lo ngại cho số phận đồng euro bởi những bất đồng về các biện pháp vượt qua khủng hoảng của khối này.





