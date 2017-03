Euro vẫn trượt dài trong khủng hoảng nợ nần

Đồng euro tiếp tục xu hướng mất giá so với đôla Mỹ. Hầu hết các chuyên gia cho rằng đồng tiền này khó có thể thoát khỏi tình trạng hiện nay nếu các quốc gia trong khu vực sử dụng đồng tiền chung không sớm đưa ra biện pháp đối phó với khủng hoảng nợ.

Cuối phiên giao dịch ngày 8/2 tại New York, một euro chỉ còn đổi được 1,3659 USD, so với mức 1,3663 của 24 giờ trước đó. Tuy vậy, chỉ số ICE Dollar lại giảm từ 80,35 xuống còn 80,32 khi đồng bạc xanh xuống giá so với phần lớn các đồng tiền mạnh khác (trừ euro và đồng yen).

Vàng tăng giá hơn 1% trong ngày 8/2 khi các nhà đầu tư tạm thời chuyển hướng sang những kênh đầu tư an toàn. Tại New York, vàng giao tháng 4 tăng 13,4 USD trong đêm qua, đạt 1.066 USD một ounce. Giới phân tích cho rằng giá vàng đang có xu hướng trở lại với mức đỉnh được lập trước đó là 1.074,3 USD một ounce.

Dầu thô phục hồi

và tiến dần đến mốc 72 USD một thùng. Giá giao dịch của các đơn hàng giao tháng 3 hiện ở mức 71,89 USD một thùng. Giá dầu từng mất 4% trong tuần trước do lo ngại về tình hình kinh tế Hy Lạp, Tây Ban Nha và báo cáo tương đối sáng sủa về kho dự trữ dầu của nhiều quốc gia.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, ông George Papaconstantinou một lần nữa khẳng định nước này sẽ không kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài trong khủng hoảng nợ nần khi họ đang cố gắng kiềm chế thâm hụt ngân sách khổng lồ. "Chỉ khi rơi vào tình huống xấu nhất, chúng tôi mới nhờ đến cộng đồng quốc tế", ông nói và tiếp tục hứa sẽ tự lực đưa tỷ lệ thâm hụt xuống dưới mức trần 3% EU đặt ra.

Tuy nhiên, cho đến nay những hứa hẹn của Papaconstantinou vẫn chưa đủ sức thuyết phục giới đầu tư. Hiện thâm hụt ngân sách của Hy Lạp tương đương 12,7% GDP. Tệ hơn, nỗi lo lắng về thâm hụt ngân sách đang lây lan cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Mới đây, HSBC cho biết cả Italy và Bỉ cũng bắt đầu đáng lo.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể bán một số giấy tờ có giá vào cuối năm nay để góp phần ngăn chặn lạm phát. Trước đó, hồi năm ngoái FED đã mua trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài và một số khoản nợ, góp phần kích thích kinh tế. Tuy nhiên, nay khi kinh tế đang phục hồi, những tài sản này có thể gây nguy cơ gia tăng lạm phát. Một thành viên có quyền bỏ phiếu trong Cục cho rằng việc bán ra nên được tiến hành trước khi tăng lãi suất cơ bản, nhưng ông cũng nói thêm rằng không phải thành viên nào của FED cũng nghĩ như ông.

Theo thống kê của Viện Marist, có tới 57% người dân Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ có cái nhìn tiêu cực đối với chương trình kích thích việc làm của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hồi tháng 12, cũng thống kê của tổ chức này cho thấy con số trên chỉ là 44%. Lần này, chỉ có 29% trong số được hỏi đồng tình với chính sách việc làm của Obama, giảm mạnh so với con số 41% cách đây 2 tháng.

Cũng theo thống kê này, 47% người được hỏi cho biết Obama đã không đáp ứng kỳ vọng của họ, tăng so với 42% hồi tháng 12. Chỉ có 7% nhận định Obama làm tốt hơn những gì họ mong muốn.

Tình hình việc làm tại khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Mỹ vẫn đang ảm đạm. Các công ty với ít hơn 500 nhân viên cắt giảm thêm 3.000 việc làm trong tháng 1. Các chuyên gia lo ngại nếu khối doanh nghiệp nhỏ và vừa không thuê nhân công, tỷ lệ lạm phát sẽ không giảm xuống trong năm nay. Trong khi đó, việc tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm từ 10% xuống 9,7% trong tháng 1 vừa rồi khiến nhiều người lại hy vọng vào tiến trình phục hồi ngày càng mạnh mẽ.

Công ty dầu mỏ ADCO của vương quốc Abu Dhabi, thuộc UAE tuyên bố sắp đầu tư hàng tỷ USD nhằm gia tăng sản lượng khai thác dầu tại các mỏ dầu trên bờ. Đến năm 2017, mỗi ngày họ sẽ khai thác được 1,8 triệu thùng dầu, tăng 400.000 thùng so với hiện nay. Theo kế hoạch ban đầu, từ nay đến 2012, ADCO sẽ đầu tư 5,3 tỷ USD. Hiện UAE là nước có trữ lượng dầu lớn thứ 5 thế giới với khoảng 97,8 tỷ thùng dầu. Trong đó, 95% trữ lượng nằm ở Abu Dhabi.

Nhà sản xuất xe sang của Đức Audi hôm qua cho biết doanh số bán ra trong tháng 1 của họ tăng 39%, đưa họ lên vị trí thứ 2, thay thế Daimler trong số các nhà sản xuất xe sang tại nước này.

Trong tháng vừa rồi, Audi bán được 77.800 xe. Thị trường Trung Quốc tiếp tục khẳng định tính tiềm năng với tốc độ tăng trưởng doanh số tới 114,9%, theo sau là châu Âu với 23% và Đức với 9,3%. Hiện BMW vẫn là nhà sản xuất xe sang hàng đầu nước Đức. Hãng này sẽ sớm công bố con số doanh thu trong vài ngày tới.

Theo Thanh Bình ( VNE)